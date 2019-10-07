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الرئيسية | رياضة | المغرب يهزم الصين بخماسية كروية داخل القاعة

المغرب يهزم الصين بخماسية كروية داخل القاعة

المغرب يهزم الصين بخماسية كروية داخل القاعة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 19:25

تفوق المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة على منتخب الصين بخمسة أهداف للاشيء في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، بقاعة الرياضات الدولية، بمدينة شانغشو في إطار اليوم الثاني من الدوري الدولي الذي تحتضنه الصين من سادس إلى ثامن أكتوبر الجاري.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن أهداف المنتخب الوطني سجلها كل من بلال البقالي في مناسبتين وإدريس الرايس الفني وسعد كنية ومحمد جواد.

وأضاف البلاغ أن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، سيواجه غدا الثلاثاء المنتخب الدانماركي في ثالث مبارياته في هذا الدوري الدولي.

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