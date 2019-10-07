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فريق يوناني يُعيد القادوري إلى المنتخب المغربي
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 16:49
أعلن فريق باوك سالونيكا اليوناني، عبر موقعه الرسمي، عن استدعاء لاعبه عمر القدوري إلى معسكر المنتخب الوطني المغربي.
وسيعود القدوري إلى المنتخب الوطني من خلال وديتي ليبيا الغابون، بعد غياب طويل، إذ لم يشارك الفريق الوطني منذ نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي نظمت في الغابون سنة 2017.
ولم تعلن الجامعة الملكية لكرة القدم إلى حدود الساعة عن اللاعب الذي سيعوضه عمر القدوري.