مالكويت يرفض الالتحاق بمعسكر المنتخب المغربي

أوعنا بلعيد

‪ رفض مغربي الأصل فرنسي الجنسية كيفن مالكويت (28 سنة)، مدافع نابولي الإيطالي لكرة القدم، تلبية دعوة البوسني وحيد هاليلهودزيتش، مدرب الأسود، بعدما اختاره ضمن القائمة النهائية لخوض المباراتين الوديتين أمام ليبيا والغابون، يومي 11 و15 أكتوبر الجاري.

وحسب صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية فقد أحجم مالكويت عن تلبية دعوة المدرب البوسني بعدما رغب في حضوره إلى المعسكر الإعدادي، تأهبا لخوض المباراتين الوديتين أمام ليبيا والغابون، ليواصل بذلك إضفاء المزيد من الغموض حول مستقبله الدولي.

وكان اسم اللاعب سالف الذكر اندرج ضمن القائمة الأولية للمنتخب الفرنسي، كما سبق له أن رفض دعوة الفرنسي هيرفي رونار للتواجد رفقة الأسود في كأس إفريقيا 2017؛ فعلى ما يبدو لازال حلمه متمثلا في الدفاع عن ألوان المنتخب الفرنسي.

وكان وكيل أعمال اللاعب صرح لوسائل الإعلام قبل أيام بأنه لم يقرر بعد في مسألة قبول دعوة البوسني هاليلهودزيتش، عقب الظهور المفاجئ لاسمه في لائحته النهائية المختارة لخوض مواجهتي ليبيا والغابون.

وعلى ما يبدو فاللاعب السابق لسانت اتيان الفرنسي، والمدافع حاليا عن ألوان نادي الجنوب الإيطالي نابولي، لازال يمني النفس بأن يستدعيه ديدي ديشامب، مدرب الديكة الفرنسية، لاسيما أنه صرح في أكثر من مرة بأن حلمه هو الدفاع عن راية فرنسا على غرار ماتيو الغندوزي، لاعب أرسنال الإنجليزي.