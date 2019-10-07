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الرئيسية | رياضة | مالكويت يرفض الالتحاق بمعسكر المنتخب المغربي

مالكويت يرفض الالتحاق بمعسكر المنتخب المغربي

مالكويت يرفض الالتحاق بمعسكر المنتخب المغربي
أوعنا بلعيد
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:45

‪ رفض مغربي الأصل فرنسي الجنسية كيفن مالكويت (28 سنة)، مدافع نابولي الإيطالي لكرة القدم، تلبية دعوة البوسني وحيد هاليلهودزيتش، مدرب الأسود، بعدما اختاره ضمن القائمة النهائية لخوض المباراتين الوديتين أمام ليبيا والغابون، يومي 11 و15 أكتوبر الجاري.

وحسب صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية فقد أحجم مالكويت عن تلبية دعوة المدرب البوسني بعدما رغب في حضوره إلى المعسكر الإعدادي، تأهبا لخوض المباراتين الوديتين أمام ليبيا والغابون، ليواصل بذلك إضفاء المزيد من الغموض حول مستقبله الدولي.

وكان اسم اللاعب سالف الذكر اندرج ضمن القائمة الأولية للمنتخب الفرنسي، كما سبق له أن رفض دعوة الفرنسي هيرفي رونار للتواجد رفقة الأسود في كأس إفريقيا 2017؛ فعلى ما يبدو لازال حلمه متمثلا في الدفاع عن ألوان المنتخب الفرنسي.

وكان وكيل أعمال اللاعب صرح لوسائل الإعلام قبل أيام بأنه لم يقرر بعد في مسألة قبول دعوة البوسني هاليلهودزيتش، عقب الظهور المفاجئ لاسمه في لائحته النهائية المختارة لخوض مواجهتي ليبيا والغابون.

وعلى ما يبدو فاللاعب السابق لسانت اتيان الفرنسي، والمدافع حاليا عن ألوان نادي الجنوب الإيطالي نابولي، لازال يمني النفس بأن يستدعيه ديدي ديشامب، مدرب الديكة الفرنسية، لاسيما أنه صرح في أكثر من مرة بأن حلمه هو الدفاع عن راية فرنسا على غرار ماتيو الغندوزي، لاعب أرسنال الإنجليزي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الااصيل العربي الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 22:13
انه فرنسي من ام مغربية واب فرنسي لا حاجة لنا به عندنا ما احسن منه .....
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31
2 - وجدة المغرب الشرقي الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 22:20
اوا بالهلا عليك اوليدي عارضين عليك لطهارة... اصلا مفهمتش سيد رفض من قبل علاش بقيين كيعيطولو
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14
3 - aziz meknes الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 22:22
رضينا بالهم مارضا بنا! لاعب جد جد عادي. لا يستحق حتى اللعب لمنتخب البانغلادش. مع كامل الإحترام لمنتخب البانغلديش الشقيق!
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16
4 - مغربي و افتخر الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 22:24
لا عب جد عادي حكيمي او مزواري يتفوقون عليه بكثير يجب على الاعلام المغربي عدم الخوض و النقاش العقيم حول هاد الاعبين لي تهربو من دعوة الناخب الوطني و التركيز على الحاضرين حيت هما لي يستاهلو التتبع و التشجيع ،المنتخب فوق الجميع و اللعب اليه تشريف و ابراز لحب الوطن برافو زياش حكيمي مزواري الادريسي و قبلمنهم تاعرابت بوفال بلهندة بنعطية ....
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9
5 - adil الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 22:30
الغزلان تحب أن تموت عند أهلها.. لكن الصقور لا يهمّها أين تموت
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-3
6 - مغربي الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 22:36
لا اعلم لما كل هذا الاصرار على استدعاء لاعب رفض الدعوة اكثر من مرة و موقفه واضح جدا انه ينتظر المنتخب الفرنسي و انه لا يريد اللعب للمنتخب المغربي و الاغرب انه لاعب غير معروف لدى الشارع المغربي و حتى سنه 28 سنة يظهر ان حتى المنتخب الفرنسي غير مهتم به و لم يلعب معه اي مباراة. لماذا كل هذا الانبطاح امام لاعبين فالمنتخب يجب ان يكون له هيبة و القميص اكبر من اي لاعب مهما كان حجمه
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11
7 - ان كنت ناسي افكرك الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 22:36
هو مواطن فرنسي,نحن لم.ننفق على تكوينه مليما واحدا,ومن ان يرفض و يلعب حتى مع منتخب اسرائيل,لا احد.له الحق في محاسبته,و علينا ان ننتج بدل جني مجهودات الاخرين,
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