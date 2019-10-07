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الرئيسية | رياضة | هاليلهودزيتش يعزز "الأسود" بـ 4 لاعبين جدد

هاليلهودزيتش يعزز "الأسود" بـ 4 لاعبين جدد

هاليلهودزيتش يعزز "الأسود" بـ 4 لاعبين جدد
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:25

وجه مدرب المنتخب الوطني الأول، وحيد هاليلهودزيتش، اليوم الإثنين، الدعوة إلى أربعة لاعبين آخرين لينضموا إلى لائحة 26 لاعبا الذين تمت المناداة عليهم للالتحاق بالتجمع الإعدادي الذي يخوضه أسود الأطلس تحسبا للمباراتين الوديتين أمام كل من منتخبي ليبيا والغابون.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الأمر يتعلق بكل من وليد الكارتي (الوداد الرياضي)، عبد الكريم باعدي (حسنية أكادير)، نايف أكرد (ديجون الفرنسي)، عمر القادوري (باوك سالونيك اليوناني).

وسيواجه المنتخب الوطني، منتخب ليبيا يوم 11 أكتوبر 2019، بالملعب الشرفي بمدينة وجدة (السابعة مساء)، ومنتخب الغابون يوم 15 أكتوبر 2019 على أرضية ملعب طنجة الكبير (الثامنة مساء). يذكر أن المنتخب الوطني يدخل في تجمع إعدادي مغلق بمدينة الرباط، اعتبارا من اليوم، قبل أن يتوجه إلى مدينة وجدة في العاشر من أكتوبر الجاري، على أن يرحل إلى مدينة طنجة مباشرة بعد نهاية المقابلة التي ستجمعه بالمنتخب الليبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عيسى الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:33
واش المنتخب وصل لكاس العالم ومشا لكاس افريقيا وهاد المدرب عاد جا يبدا من 0 هههه اوروبا راه اي مدرب تيجي تيكمل على البرنامج ليكاين وماتيهدمش منتخب تبنا في اربع سنوات
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