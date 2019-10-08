إصابة جديدة تهدد حضور زياش أمام ليبيا والغابون‎

أوعنا بلعيد

تحدث الهولندي إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام لكرة القدم، عن الإصابة التي ألمت بالنجم المغربي حكيم زياش خلال الدقائق الأخيرة لمباراة ناديه أمام أدو دين هاغ، أمس الأحد، برسم الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز، على أرضية ملعب "كارس دجينز ستاديوم" بقيادة الحكم كيفين بلوم.

وقال المدرب الهولندي متحدثا لقناة "فوكس سبورت" الهولندية، بخصوص الإصابة الجديدة لصانع ألعاب الأسود: "حكيم زياش يشكو من آلام.. بمجرد حدوث ذلك قمنا بتغييره على الفور. يجب أن نرى كيف يبدو الأمر".

وعن المدة التي يحتمل أن يغيب فيها اللاعب عن الميادين، وهل إصابته خطيرة، أوضح تين هاج: "لا أعرف شيئا بعد عن ماهية الإصابة التي يشكو منها اللاعب، لذا سننتظر الفحوصات الطبية ونرى، ولكنني لا أتوقع أي ضرر كبير".

ويوجد اللاعب سالف الذكر بقائمة البوسني خاليلوزيتش، مدرب الأسود، المختارة لخوض المباراتين الوديتين يومي 11 و15 أكتوبر الحالي أمام منتخبي ليبيا والغابون.