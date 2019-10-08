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الرئيسية | رياضة | المنتخب الموريتاني يُحَضر بقوة لمواجهة "الأسود"

المنتخب الموريتاني يُحَضر بقوة لمواجهة "الأسود"

المنتخب الموريتاني يُحَضر بقوة لمواجهة "الأسود"
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 01:17

اختار الفرنسي كورينتان مارتينز، مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم، لائحة مكونة من 23 لاعبا للدخول في تربص إعدادي تأهبا لمواجهة المنتخب الوطني المغربي، شهر نونبر المقبل، برسم الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ودخل المنتخب الموريتاني، صباح يومه الإثنين، في تربص إعدادي بالملعب الأولمبي بنواكشوط، سيستمر لمدة عشرة أيام تحت إشراف المدرب الفرنسي كورينتان مارتينز، ومساعده الموريتاني مصطفى صال، بغية الاستعداد بشكل مثالي لمباراة الأسود المقبلة.

وقرر القائمون على تدبير منتخب "المرابطون" أن تتخلل المعسكر الإعدادي مباراة ودية أمام المنتخب الليبي في 15 من الشهر الجاري، على ملعب شيخا بيديا، وهي الأولى للمنتخب الموريتاني أمام جمهوره منذ تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا التي جرت بمصر وتوج المنتخب الجزائري بلقبها.

وشهد المنتخب الموريتاني تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، إذ يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المحترفين بالخارج؛ بالإضافة إلى سهر الاتحاد الموريتاني على توفير كل ظروف النجاح للمنتخبات الوطنية، ما انعكس إيجابيا على المستوى المقدم على أرضية الملعب. وخير دليل على ذلك المستوى الرائع الذي قدمته المجموعة في "الكان" الأخير بمصر؛ إذ رغم خروج "المرابطون" من دور المجموعات فقد نالوا إعجاب المشاهدين، ما سينذر بمواجهة قوية بين الجارين.

وفي ما يلي، قائمة الفرنسي كورينتان مارتينيز النهائية، والمكونة من 23 لاعبا:

حراسة المرمى: ناموري دياو (تفرغ زينة) - بابكر ديوب (الشرطة) - يوسف حسن عالي (النجم الأحمر – فرنسا).

الدفاع: عبدول با (أوكسير – فرنسا) - بكاري أنجاي (الدفاع الجديدي – المغرب) - عالي أعبيد (يفانتي – إسبانيا) - حسين عبد الرحمن (لوهان كويسو – فرنسا) - عبد القادر تيام (أورليان – فرنسا) - المصطفى دياو (دينيابرو موجيليف – بيلا روسيا) - الحسن لمرابط (إف سي نواذيبو).

الوسط: ديالو غيديلي (الفتح الرباطي – المغرب) - محمد تقي الله الدنه (إف سي تفرغ زينة) - خاسا كامارا (كسودا سانتي – اليونان) - عبد الله محمود (ألافيس – إسبانيا) - الحسن العيد (بلد الوليد – إسبانيا) - عبد الله غي “بالاي” (إف سي نواذيبو) - يعقوب سيدي عثمان (أف سي نواذيبو) - ألاسان ديوب (زاخو – العراق).

الهجوم: آداما با (نهضة بركان – المغرب) - إسماعيل دياكيتي (تطاوين – تونس) - حميه الطنجي (إف سي نواذيبو) - بابكر بيگيلي (أف سي نواذيبو) - آمادو أنياص (الإنتاج الحربي – مصر).

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