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الرئيسية | رياضة | نخبة المواي طاي تحضر البطولة العربية بالإمارات

نخبة المواي طاي تحضر البطولة العربية بالإمارات

نخبة المواي طاي تحضر البطولة العربية بالإمارات
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 01:15

يشارك المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي في منافسات البطولة العربية للعبة، التي ستقام بقاعة المبادلة لمدينة أبوظبي الإماراتية في الفترة ما بين 10 و13 أكتوبر الجاري.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي الصافات والرياضات المماثلة، اليوم الثلاثاء، أن النخبة الوطنية تتشكل في فئة الذكور من الأبطال أيوب خيا (وزن أقل من 57 كلغ) وأنس هيباوي (وزن أقل من 60 كلغ) وحمزة رشيد (وزن 63,5 كلغ) وعبد العالي الزاهيدي (وزن أقل من 67 كلغ) وأحمد أبو الوفا (وزن أقل من 71 كلغ) وسفيان مرزاق (وزن أقل من 75 كلغ) ومحمد عيشي (وزن أقل من 81 كلغ).

أما منتخب الإناث فيتكون من أميمة بلحرشة (وزن أقل من 54 كلغ) وكوثر مدان (وزن أقل من 60 كلغ). ويشرف على تأطير عناصر المنتخب الوطني خلال هذه البطولة كل من الإطارين الوطنيين خويا جواد ولحسن واسو.

كما يضم الوفد المغربي رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي الصافات والرياضات المماثلة عبد الكريم الهلالي بصفته نائبا لرئيس الاتحاد العربي للمواي طاي، وأحمد الياقوتي بصفته رئيسا للوفد إضافة إلى الحكم الدولي مصطفى الغنام.

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