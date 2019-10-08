أربعة أندية مغربية تترقب منافسيها بالقارة الإفريقية

هسبريس - و.م .ع

تجرى بالعاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، عملية سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والدور الـ16 مكرر لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) موسم 2019-2020.

وتأهلت إلى الدورين المواليين أربعة فرق مغربية، هي الوداد والرجاء البيضاويين في مسابقة دوري الأبطال، ونهضة بركان وحسنية أكادير في كأس "الكاف". وتم تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا (16 فريقا) إلى أربع مجموعات، حيث جاء الوداد البيضاوي في التصنيف الأول، بينما جاء الرجاء البيضاوي في الثاني.

وتشهد نسخة هذا الموسم رقما قياسيا من حيث حضور الأندية العربية؛ إذ تمكنت تسعة أندية عربية من ضمان تواجدها ضمن فرق الصفوة على الساحة الكروية الإفريقية، بزيادة ناديين عن نسخة العام الماضي التي انتهت بتتويج الترجي التونسي على حساب الوداد البيضاوي في نهائي مثير للجدل.

وهكذا تحضر كرة القدم العربية بناديين من كل من المغرب والجزائر وتونس ومصر، وهي فضلا عن الوداد والرجاء البيضاويين، اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل من الجزائر، والنجم الساحلي والترجي من تونس، والأهلي والزمالك من مصر، إلى جانب ممثل كرة القدم السودانية نادي الهلال.

لكن تأهل الزمالك المصري لم يحسم بعد، بعد أزمة مباراته مع جينيراسيون فوت السنغالي، لحساب إياب الدور الثاني.

وكانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف" قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ستحسم في أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت، اليوم الثلاثاء (8 أكتوبر)، قبيل إجراء قرعة دور المجموعات.

وحسب مصدر من "الكاف"، فإن هناك مساع من جانب مسؤولي هذه الهيئة القارية لإقناع فريق جينيراسيون فوت بإعادة مباراته مع الزمالك خارج مصر على أن تقام في الفترة ما بين 10 و20 أكتوبر الجاري.

وكان فريق جينراسيون فوت قد رفض الحضور إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لإجراء لقائه مع الزمالك، بحكم أنه لم يخبر بتغيير الملعب إلا 24 ساعة فقط قبل تاريخ مواجهته مع الفريق المصري التي كانت محددة بالقاهرة، في مخالفة صريحة للوائح "الكاف" التي تشترط مدة كافية لإخبار الفريق المنافس بتغيير الملعب.

وفي المسابقة ذاتها، ضمنت خمسة أندية إفريقية الأكثر تتويجا باللقب حضورا في دور المجموعات، يتقدمها حامل اللقب ثماني مرات، الأهلي المصري، الذي ترشح بعد تسجيله نتائج كاسحة في الدور التأهيلي الثاني والثالث أمام ناديي أطلع بره من جنوب السودان وكانو سبورت من غينيا الاستوائية.

وفضلا عن الأهلي، فاز مازيمبي الكونغولي باللقب خمس مرات، مقابل ثلاث مرات للترجي التونسي ومثلها للرجاء البيضاوي، بينما توج نادي الوداد باللقب القاري مرتين.

ويعود حامل اللقب في آخر نسختين، الترجي الرياضي، إلى التواجد ضمن التصنيف الأول، جنبا إلى جنب مع الأهلي المصري والوداد البيضاوي ومازيمبي الكونغولي.

ويظهر الرجاء البيضاوي في دور المجموعات بعد غياب دام أربع سنوات، وسيحل في التصنيف الثاني رفقة بطل عام 2007، النجم الساحلي التونسي، وحامل لقب موسم 2016 ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

أما التصنيف الثالث فيضم أندية اتحاد العاصمة الجزائري وزيسكو الزامبي وفيتا كلوب الكونغولي والهلال السوداني، وأخيرا التصنيف الرابع، الذي يضم أندية شبيبة القبائل الجزائري وبلاتينيوم الزيمبابوي وبريميرو دي أوغستو وبترو أتلتيكو الأنغوليين.

وعلى صعيد متصل، تقام بالمناسبة نفسها، عملية سحب قرعة الدور الـ16 مكرر لكأس "الكاف". ويمثل كرة القدم الوطنية في هذه المسابقة فريقا نهضة بركان وحسنية أكادير.

وتأهل فريق نهضة بركان إلى الدور الـ16 مكرر بعد فوزه على فريق أشانتي غولد الغاني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم 28 شتنبر الماضي على أرضية الملعب البلدي ببركان برسم إياب الدور 32.

أما فريق حسنية أكادير فانتزع بطاقة العبور إلى الدور الموالي بعد تعادله أمام فريق الاتحاد الليبي (0-0)، في المباراة التي جمعت بينهما يوم 28 شتنبر المنصرم بالملعب الكبير بأكادير برسم إياب الدور ذاته.