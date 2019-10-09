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الرئيسية | رياضة | مجلس الجهة يدعم حسنية أكادير بمليار سنتيم سنويا

مجلس الجهة يدعم حسنية أكادير بمليار سنتيم سنويا

مجلس الجهة يدعم حسنية أكادير بمليار سنتيم سنويا
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 08:15

عزز مجلس جهة سوس ماسة دعمه لفريق حسنية أكادير لكرة القدم من خلال رفع المنحة المالية السنوية المقدمة له إلى مليار سنتيم؛ وذلك خلال سنتي 2020 و2021، بعد المصادقة في دورة أكتوبر على تعديل يخص اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجلس الجهة والنادي الرياضي.

وصادق مجلس الجهة على تعديل المادة الثالثة من الاتفاقية المبرمة مع "الفريق السوسي" خلال أشغال دورة أكتوبر التي انعقدت الإثنين بمدينة تيزنيت، ليتم رفع المنحة المالية الإجمالية إلى مليار سنتيم؛ وذلك عبر شقين: دعم مباشر بمبلغ 9.300.000،00 درهم، ودعم غير مباشر عبر تأدية سومة كراء ملعب "أدرار" بمبلغ 700.000،00 درهم.

وفي مقابل المنحة المالية الاستثنائية المخصصة من مجلس الجهة، لا تفرض بنود الاتفاقية على إدارة الفريق "السوسي" أي التزامات، غير تسليم برنامج عمل يهم مساهمة الجهة وتمكين المجلس الجهوي من تفاصيل صرف هذه المنحة، إضافة إلى تخصيص مكانة لشعار مجلس الجهة في كل الوسائل التواصلية واللوحات الإشهارية في جميع المباريات، وتخصيص دعوات رسمية خاصة لفائدة مجلس الجهة.

وارتباطا بالدعم المالي المقدم للنوادي الرياضية الممثلة لمنطقة سوس في المسابقات الكروية الوطنية، عرفت نقطة دعم فريق أولمبيك الدشيرة نقاشا واسعا بين أعضاء المجلس، بعد تأكيد بعضهم أن الدعم المالي المقدم للممثل الثاني لجهة سوس، والمحدد في 80 مليون سنتيم، يبقى غير كاف.

وصادق مجلس جهة سوس على إضافة مبلغ 20 مليون سنتيم للمنحة المخصصة لفريق أولمبيك الدشيرة، ليصل الدعم المالي الممنوح للفريق الثاني بسوس إلى 100 مليون سنتيم.

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