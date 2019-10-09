المدافع حجي يجري عملية جراحية ناجحة بإسبانيا

أوعنا بلعيد

أعلن فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم عن نجاح العملية الجراحية، التي خضع لها المدافع حمزة حجي في مدينة سنطاندير الإسبانية، على مستوى ركبته اليمنى عقب الإصابة الخطيرة التي ألمت به.

وكان لاعب الحمامة البيضاء حمزة حجي، قد تعرض لإصابة أثناء مران الفريق على مستوى الركبة اليمنى، وبعد خضوعه لفحص شامل من قبل اللجنة الطبية، تأكد أنه يشكو من تمزق على مستوى الأربطة الصليبية للركبة اليمنى.

وقررت إدارة الماط أن يخضع اللاعب لعملية جراحية على يد طبيب مختص في الجارة الإيبيرية، والتي حل بها اللاعب، يوم الجمعة الماضي، بمدينة سنطاندير، حيث خضع هناك لآخر الفحوصات والتحاليل قبل إجراء العملية.

ورافق اللاعب حمزة حجي في رحلته إلى إسبانيا، خوان بيدرو بنعلي، المدير الرياضي لنادي المغرب التطواني، الذي وقف على جميع الفحوصات والتحاليل الطبية التي قام بها اللاعب، والإجراءات المتعلقة بالعملية الجراحية التي خضع لها.

وسيغيب اللاعب سالف الذكر عن الميادين لوقت طويل بغية خلوده لفترة نقاهة، قبل الشروع في مرحلة الترويض على أن ينتظم بتداريب المجموعة فور تعافيه كليا من تبعات هذه الإصابة.