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كُتّاب وآراء
طائرة خاصة لتنقل الأسود بين الرباط ووجدة وطنجة
بهدف توفير سبل الراحة لأفراد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم وعدم إرهاقهم، خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طائرة خاصة لتنقلهم بين مدينة الرباط، التي تحتضن معسكر الأسود بداية من أمس الاثنين، ومدينتي وجدة وطنجة اللتين تستضيفان المباراتين الوديتين ضد ليبيا والغابون يومي 11 و15 من الشهر الجاري.
وعمدت الجامعة إلى توفير طائرة خاصة لتنقل اللاعبين تفاديا لإرهاقهم بسبب المسافة الطويلة بين المدن الثلاث، علما أن نفس الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة الوطنية رفض توفير الخدمة نفسها لبعثة المنتخب المحلي، التي سافرت إلى الجزائر لملاقاة منتخبها المحلي ضمن الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا.
واستهل أسود الأطلس تداريبهم، يوم أمس، بمدينة الرباط، قبل السفر يوم الخميس المقبل إلى مدينة وجدة، التي ستستضيف المواجهة الودية المرتقبة أمام المنتخب الليبي يوم 11 من الشهر الجاري، ومباشرة بعد نهاية المباراة سيشد الأسود الرحال إلى مدينة طنجة لمواجهة الغابون يوم 15 أكتوبر الحالي.
يذكر بأن المنتخب الوطني يستعد لملاقاة المنتخب الموريتاني، برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تستضيفها الكاميرون في 2021، حيث أوقعته القرعة بالمجموعة الخامسة إلى جانب موريتانيا وبروندي وإفريقيا الوسطى.
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تعليقات الزوّار (13)
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