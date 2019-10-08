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الرئيسية | رياضة | طائرة خاصة لتنقل الأسود بين الرباط ووجدة وطنجة

طائرة خاصة لتنقل الأسود بين الرباط ووجدة وطنجة

طائرة خاصة لتنقل الأسود بين الرباط ووجدة وطنجة
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:43

بهدف توفير سبل الراحة لأفراد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم وعدم إرهاقهم، خصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طائرة خاصة لتنقلهم بين مدينة الرباط، التي تحتضن معسكر الأسود بداية من أمس الاثنين، ومدينتي وجدة وطنجة اللتين تستضيفان المباراتين الوديتين ضد ليبيا والغابون يومي 11 و15 من الشهر الجاري.

وعمدت الجامعة إلى توفير طائرة خاصة لتنقل اللاعبين تفاديا لإرهاقهم بسبب المسافة الطويلة بين المدن الثلاث، علما أن نفس الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة الوطنية رفض توفير الخدمة نفسها لبعثة المنتخب المحلي، التي سافرت إلى الجزائر لملاقاة منتخبها المحلي ضمن الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا.

واستهل أسود الأطلس تداريبهم، يوم أمس، بمدينة الرباط، قبل السفر يوم الخميس المقبل إلى مدينة وجدة، التي ستستضيف المواجهة الودية المرتقبة أمام المنتخب الليبي يوم 11 من الشهر الجاري، ومباشرة بعد نهاية المباراة سيشد الأسود الرحال إلى مدينة طنجة لمواجهة الغابون يوم 15 أكتوبر الحالي.

يذكر بأن المنتخب الوطني يستعد لملاقاة المنتخب الموريتاني، برسم الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تستضيفها الكاميرون في 2021، حيث أوقعته القرعة بالمجموعة الخامسة إلى جانب موريتانيا وبروندي وإفريقيا الوسطى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - يوسف الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:48
والله واخا تقطعو ليهم فصاروخ لطفروه
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15
2 - راي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:59
يجب توفير اقصى الشروط لراحة منتخبنا القوي الذي سيسحق الاخضر و اليابس في كل البطولات و تحية خاصة لمحبوب الجماهير اللاعب الخلوق ابن مدينة الدشيرة اقليم تيزنيت اللاعب الكبير و العملاق الكروي اللاعب منير الحداد
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-10
3 - ameur الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:01
فششتوا حتى اعييتوا و النتيجة تحت الصفر.........
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18
4 - Mowaten الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:02
وفرو سبل الراحة اولا للشعب المسكين المقهور المغلوب على أمره
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21
5 - إكس X الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:06
لي سمع الاسود إقول علم الله شحال من كاس العالم ربحو و شحال من كاس افريقيا.
لا حول و لا قوة إلا بالله.
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15
6 - sigis الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:08
وهل الجامعة تعلم أن هناك قطار إسمه البراق يربط الرباط وطنجة في وقت قياسي أقل تكلفة وأقل ارهاقا مقارنة مع إجراءات دخول المطار والخروج منه،،ويستمر مسلسل التبذير
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18
7 - Karim الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:13
فلوس اللبن ايديهم زعطوط،منتخب بدون فائدة بلاش منو.
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12
8 - متتبع الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:16
مافيها باس يستاهلو على الألقاب لي خداو تبارك الله، والأطفال فكثير من المناطق مصابوش حتى كروسة توصلهم للمدارس ديالهم لي كتبعد كيلومترات على منازلهم
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13
9 - إبراهيم امريرت الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:17
وماذا نجني من هذه الكرة ومن مسيرها من غير تبذير الأموال الطائلة كان بالأحرى توفير النقل المدراسي لي التلاميذ في الجبال والقرى المهمشة وفي المغرب المنسي كان يكون أحسن .
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10
10 - تبذير غير مبرر الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:19
فلوس الشعب كتمشي غير في الخاويات ووالنتيجة اقصاء بعد اقصاء....المرجو الاقتصاد في المصاريف جزاكم االه خيرا
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6
11 - متابع الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:20
زيدو فشوهوم .هادوك الكار وخسارة فيهم
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7
12 - متابعة الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:32
زيدو فشوهوم .هادوك الكار وخسارة فيهوم
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2
13 - ناصر الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:42
هادوك البيكوب لي خصاهم ، الفريق الجزائري أماتيمشيش فالطائرة بين مدن الجزائر ، ماتاتحشموش .
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