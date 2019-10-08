مرابط يحظى بإشادة الطاقم التقني لفيرونا الإيطالي

أوعنا بلعيد

أشاد الطاقم التقني لفريق هيلاس فيرونا الإيطالي لكرة القدم بمستوى وإمكانات الدولي المغربي سفيان مرابط، الذي تعاقد معه الفريق خلال الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 3.5 ملايين أورو، قادما من نادي كلوب بروج البلجيكي.

ونجح الوسيط أنطوني سيريتش في إتمام عملية نقل اللاعب مرابط، وتحقيق رغبته في خوض أول تجربة احترافية في مسيرته في الكالشيو، عقب تجارب سابقة خاضها في الدوريين الهولندي والبلجيكي.

ولم يخف إيفان يوريتش، مدرب هيلاس فيرونا، إعجابه الشديد بما يملكه سفيان مرابط من إمكانات بدنية وتقنية وانضباط تكتيكي؛ وهو ما ينطبق على الوسيط سيريتش (مدافع سابق)، الذي قال متحدثا لوسائل الإعلام الإيطالية: "أرى أنه من المبكر الحديث عن تفاصيل العقد بين النادي واللاعب مرابط، لأن الأكثر أهمية اليوم هو أن هيلاس فيرونا حقق هدفه بكسب ود لاعب ذي جودة وعطاء كبير كسفيان مرابط".

وأضاف المتحدث ذاته: "يسرني أن اللاعب اندمج بشكل سريع وعلى الفور مع أجواء التباري بالدوري الإيطالي.. إنه يحظى بتقدير كبير، كما أن مدرب الفريق يوريتش قام بتوظيفه بشكل جيد ووثق في إمكاناته"، وتابع: "على سفيان مرابط أن يفكر في تقديم أفضل ما لديه، وعلى المجموعة أن تحافظ على مكانتها في الدرجة الأولى؛ بعد ذلك سنفكر إن كانت الإدارة ترغب في ضمه بشكل نهائي والاحتفاظ بخدماته أو سيعود إلى كلوب بروج، وكل هذا ممكن حدوثه مستقبلا".

يشار إلى وسائل الإعلام الإيطالية أشادت بشكل كبير بما يقدمه سفيان مرابط، الذي خاض 6 مباريات كأساسي من أصل 7 جولات في "سيري آ"، وكانت مشاركته الوحيدة كبديل في مباراة الجولة الأولى من المسابقة، حيث قدم متوسط ميدان الأسود مردودا كبيرا وكانت جل تدخلاته صحيحة، ونجح في تشكيل ثنائي منسجم مع اللاعب البرتغالي المخضرم ميغيل فيلوسو.