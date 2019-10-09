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الرئيسية | رياضة | مدرب الأهلي المصري يتدخل لاحتواء غضب أزارو

مدرب الأهلي المصري يتدخل لاحتواء غضب أزارو

مدرب الأهلي المصري يتدخل لاحتواء غضب أزارو
أوعنا بلعيد
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 09:55

تدخل السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي المصري لكرة القدم، بغية احتواء غضب الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، الذي طالب بالحصول على فرصته والمشاركة في المباريات خلال الموسم الجديد.

وحسب مصدر داخل الأهلي فقد عقد وليد أزارو جلسة خاصة مع مدربه فايلر، في الساعات القليلة الماضية، استفسر خلالها المهاجم المغربي عن سر غيابه عن المباريات وعدم مشاركته كلاعب أساسي.

وأضاف المصدر أن مهاجم الأسود استفسر عن سر هذا التهميش الذي بات يطاله في الموسم الجديد، في مقابل منح الفرصة كاملة للنيجيري أجاي، الذي يشغل نفس مركزه في الخط الأمامي.

وطمأن المدرب السويسري لاعبه المغربي، واعدا إياه بمنحه الفرصة في المباريات المقبلة، لكن وفقا لظروف ومقتضيات المنافسين، مشددا على أنه ينظر فقط إلى مصلحة الفريق ويدفع بالأكثر جاهزية من خلال التدريبات التي تخوضها المجموعة قبل بداية المباريات.

وأوضح المصدر ذاته أن مدرب الأهلي تفهم رغبة المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي في المشاركة كلاعب أساسي بغية مساعدة فريقه، مشيرا إلى أن فرصة إشراكه ستأتي في القريب العاجل.

يشار إلى أن الأهلي يواصل تداريبه تأهبا لخوض مباراة الزمالك في قمة الدوري المصري، التي ستجرى يوم 19 أكتوبر الجاري. كما تقرر أن تحصل المجموعة على راحة 48 ساعة يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن يخوض الفريق مباراة ودية الإثنين المقبل لم يتحدد طرفها إلى الآن.

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