المنتخب المغربي يتوّج بـ"دوري الصين" داخل القاعة

هسبريس - و.م.ع

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بالدوري الدولي للصين، بعد تفوقه، أمس الثلاثاء، على المنتخب الدنماركي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما بقاعة الرياضات الدولية بمدينة شانغشو بالصين.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن أهداف المنتخب الوطني حملت توقيع كل من إدريس الرايس في مناسبتين وسعد كنية وسفيان المسرار.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة قد فاز في مباراته الأولى على منتخب ماليزيا 3-0، قبل أن يتفوق على المنتخب الصيني 5-0.

واختارت اللجنة المنظمة كلا من المغربيين سعد كنية أحسن لاعب في الدوري، ورضا الخياري أحسن حارس في هذه البطولة الدولية.