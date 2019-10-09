24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2513:2016:3219:0520:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. ثلاثة علماء يحرزون جائزة نوبل للكيمياء لـ2019 (5.00)

  2. شرطة مراكش توقف مصوّر شريط يستهزئ بمعوز (5.00)

  3. "جرائم الفساد" تُطيح بعبد المومني من رئاسة "تعاضدية الموظفين" (5.00)

  4. فاجعتان في واحدة (5.00)

  5. مشاكل المأذونيات تعيق الدعم الخاص بتجديد حظيرة سيارات الأجرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | زياش يغيب عن المنتخب المغربي أمام ليبيا والغابون

زياش يغيب عن المنتخب المغربي أمام ليبيا والغابون

زياش يغيب عن المنتخب المغربي أمام ليبيا والغابون
أوعنا بلعيد
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 14:15

يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مباراته الودية أمام المنتخب الليبي، المقررة يوم الجمعة المقبل على أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة، بدون خدمات لاعبه حكيم زياش، نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي.

وتأكد غياب صانع ألعاب الأسود على لسان البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي، بعدما أشار في الندوة الصحافية التي عقدها صباح اليوم بمدينة الرباط إلى أن "زياش لن يكون حاضرا في وديتي ليبيا والغابون، وذلك بسبب شعوره بالعياء الشديد عقب خوضه للكثير من المباريات رفقة ناديه الهولندي".

وأضح المدرب البوسني أن المايسترو زياش غادر معسكر الأسود لعدم قدرته على المشاركة في المباراتين المقبلتين بسبب الإجهاد العضلي الذي دفع الهولندي إيريك تين هاج، مدرب أياكس، إلى تبديله في آخر دقائق المباراة التي جمعت ناديه بأدو دين هاغ بالدوري الهولندي.

وكان اللاعب سالف الذكر قد حضر إلى معسكر "الأسود" قصد عرض إصابته على زكيني، طبيب المنتخب الوطني، الذي منحه الضوء الأخضر لمغادرة المعسكر بعدما تأكد من عدم قدرته على خوض المباراتين نظرا لحاجته للراحة.

يشار إلى أن مدرب المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة المنتخب الليبي يوم الجمعة المقبل، على أن يلاقي الغابون أربعة أيام بعد ذلك، ومن أجل تعويض النقص العددي الحاصل في تركيبة الأسود بسبب الإصابات، قرر توجيه الدعوة إلى أربعة لاعبين آخرين هم عمر القادوري، وكريم باعدي، ونايف أكرد، ووليد الكرتي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محمد ال جابر الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 14:35
خاسرين المصاريف و طيارته و لفلوس باش تاكدو انو عيان ؟ الفلوس ما ليها مالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - ayoub الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 14:39
هذا ما يسمى بلفشوش هههه كنحييك اسي حكيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - Red Pen الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 14:39
من حقك أخي، مباراة ودية ليس أكثر. نشوفو فيها لاعبين أخرين. انسان خلوق. حضر المعسكر ولم يتظاهر بالاصابة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - المصطفى الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 14:41
متى كان زياش صانع الالعاب او مايسترو المنخب . بل لم يسبق له ان بصم على لقطات جميلة مع المنتخب . بل كان سببا في كثير من النكسات التي اصابت المنتخب وعلى الصحفيين ان يدققوا مصطلحاتهم حتى لا يبيعون الوهم لقرائهم خصوصا اذا كان هؤلاء ذوي تقافة هشة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
5 - خالد الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 14:45
n importe quoi. l essentiel il a satisfait les procédures de son absence
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.