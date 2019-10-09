زياش يغيب عن المنتخب المغربي أمام ليبيا والغابون

أوعنا بلعيد

يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مباراته الودية أمام المنتخب الليبي، المقررة يوم الجمعة المقبل على أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة، بدون خدمات لاعبه حكيم زياش، نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي.

وتأكد غياب صانع ألعاب الأسود على لسان البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي، بعدما أشار في الندوة الصحافية التي عقدها صباح اليوم بمدينة الرباط إلى أن "زياش لن يكون حاضرا في وديتي ليبيا والغابون، وذلك بسبب شعوره بالعياء الشديد عقب خوضه للكثير من المباريات رفقة ناديه الهولندي".

وأضح المدرب البوسني أن المايسترو زياش غادر معسكر الأسود لعدم قدرته على المشاركة في المباراتين المقبلتين بسبب الإجهاد العضلي الذي دفع الهولندي إيريك تين هاج، مدرب أياكس، إلى تبديله في آخر دقائق المباراة التي جمعت ناديه بأدو دين هاغ بالدوري الهولندي.

وكان اللاعب سالف الذكر قد حضر إلى معسكر "الأسود" قصد عرض إصابته على زكيني، طبيب المنتخب الوطني، الذي منحه الضوء الأخضر لمغادرة المعسكر بعدما تأكد من عدم قدرته على خوض المباراتين نظرا لحاجته للراحة.

يشار إلى أن مدرب المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة المنتخب الليبي يوم الجمعة المقبل، على أن يلاقي الغابون أربعة أيام بعد ذلك، ومن أجل تعويض النقص العددي الحاصل في تركيبة الأسود بسبب الإصابات، قرر توجيه الدعوة إلى أربعة لاعبين آخرين هم عمر القادوري، وكريم باعدي، ونايف أكرد، ووليد الكرتي.