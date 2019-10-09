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كُتّاب وآراء
منتخب إنجلترا يلوح بالانسحاب من "يورو 2020"
لوح المنتخب الإنجليزي لكرة القدم بإمكانية الانسحاب من أرضية الملعب في حالة التعرض لأي إساءات عنصرية من قبل الجماهير خلال مباراتيه المقبلتين أمام التشيك وبلغاريا ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على نظيره التشيكي بعد غد الجمعة ثم يحل ضيفا على نظيره البلغاري يوم الاثنين.
وألقت العديد من أحداث الإساءات العنصرية بظلالها على الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستشهد المباراة أمام بلغاريا إعلاق لأجزاء من مدرجات الملعب بسبب السلوك العنصري لجماهير بلغاريا في مباراة أقيمت في حزيران/يونيو الماضي.
وقال تامي أبراهام مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، في تصريحات للصحفيين إن المنتخب الإنجليزي تناقش بشأن ما سيفعله في حالة التعرض لإساءات عنصرية من المدرجات.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن أبراهام قوله "إذا حدث هذا لأحدنا، فكأنما حدث لنا جميعا."
وأضاف "هاري كين (قائد المنتخب) قال إن الفريق إن لم يشعر بارتياح، أو لم يشعر أحد لاعبيه بارتياح، سنذهب جميعا إلى خارج الملعب."
وطبقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، هناك بروتوكول من ثلاث خطوات للتعامل مع الإساءة العنصرية، وقد تتطور الأمور إلى إلغاء مباراة.
وقال أبراهام إن المنتخب الإنجليزي يمكن أن يفكر في مغادرة الملعب في حالة التعرض لإساءة عنصرية، وهو ما أيده زميله ترينت ألكسندر-أرنولد.
وقال ألكسندر-أرنولد "إنه قرار للفريق، ونحن جميعا بحاجة إلى اتخاذه. بغض النظر عما إذا كانت الإساءة للاعب واحد أو للفريق، فنحن مجموعة واحدة."
وأضاف "لا يفترض أن يشعر أحد بعدم ارتياح على الملعب. فمن حق الجميع الحصول على فرصة اللعب في أجواء جيدة.. نحن فريق.. وإذا تعرض أحدنا لإساءة فكأنما كانت الإساءة لنا جميعا، نحن أسرة واحدة كبيرة."