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كُتّاب وآراء
مشوار إفريقي "حارق" ينتظر فريقي الوداد والرجاء
وضعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، لموسم 2019/2020، التي جرت اليوم الأربعاء في القاهرة، ممثلي كرة القدم المغربية الوداد والرجاء البيضاويين على التوالي في المجموعتين الثالثة والرابعة.
وهكذا سيلعب نادي الوداد البيضاوي في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية اتحاد العاصمة الجزائري وماميلودي سان دوانز من جنوب إفريقيا وأتلتكو بيتروليوس الأنغولي.
أما نادي الرجاء البيضاوي فسيواجه كلا من شبيبة القبايل من الجزائر وفيتا كلوب الكونغولي والترجي التونسي حامل لقب النسختين الماضيتين.
وتضم المجموعة الأولى أندية بريميرو أغوستو من أنغولا وتي بي مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي والفائز في لقاء الزمالك المصري وجينيراسيون السينغالي، بينما تضم المجموعة الثانية الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وإف سي بلاتينيوم الزيمبابوي.
وقررت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم إقامة نهائي هذه البطولة في مباراة واحدة وفي بلد محايد سيحدد لاحقا.
وفي هذا الصدد أكد سامسون ادامو، مدير المسابقات باكاف في مؤتمر صحفي أن اختيار ملعب النهائي سيتم عن طريق إعلان فتح الباب للاتحادات الأهلية للترشح لاستضافة المباراة النهائية، وبعدها سيتم الإعلان عن الدولة المضيفة.
وأوضح أن ملعب النهائي سيتضمن مواصفات خاصة سيتم الإعلان عنها في موعدها، مضيفا أن موعد استقبال طلبات الترشح للنهائي لم يتحدد حتى الآن.