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الرئيسية | رياضة | مشوار إفريقي "حارق" ينتظر فريقي الوداد والرجاء

مشوار إفريقي "حارق" ينتظر فريقي الوداد والرجاء

مشوار إفريقي "حارق" ينتظر فريقي الوداد والرجاء
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 19:37

وضعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، لموسم 2019/2020، التي جرت اليوم الأربعاء في القاهرة، ممثلي كرة القدم المغربية الوداد والرجاء البيضاويين على التوالي في المجموعتين الثالثة والرابعة.

وهكذا سيلعب نادي الوداد البيضاوي في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية اتحاد العاصمة الجزائري وماميلودي سان دوانز من جنوب إفريقيا وأتلتكو بيتروليوس الأنغولي.

أما نادي الرجاء البيضاوي فسيواجه كلا من شبيبة القبايل من الجزائر وفيتا كلوب الكونغولي والترجي التونسي حامل لقب النسختين الماضيتين.

وتضم المجموعة الأولى أندية بريميرو أغوستو من أنغولا وتي بي مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد الزامبي والفائز في لقاء الزمالك المصري وجينيراسيون السينغالي، بينما تضم المجموعة الثانية الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وإف سي بلاتينيوم الزيمبابوي.

وقررت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم إقامة نهائي هذه البطولة في مباراة واحدة وفي بلد محايد سيحدد لاحقا.

وفي هذا الصدد أكد سامسون ادامو، مدير المسابقات باكاف في مؤتمر صحفي أن اختيار ملعب النهائي سيتم عن طريق إعلان فتح الباب للاتحادات الأهلية للترشح لاستضافة المباراة النهائية، وبعدها سيتم الإعلان عن الدولة المضيفة.

وأوضح أن ملعب النهائي سيتضمن مواصفات خاصة سيتم الإعلان عنها في موعدها، مضيفا أن موعد استقبال طلبات الترشح للنهائي لم يتحدد حتى الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - رجاوي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 21:52
مجموعة الموت. لكن بقدرة العلي الكبير وعزيمة الرجال سنتصدر ونتأهل انشاء الله. حظ موفق للغريم
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2 - محمد نجيب الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 21:53
أتمنى لوداد االأمة والرجاء البيضاوي أن يتألقا و يرفعا رؤوس المغاربة عاليا
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21
3 - ودادي حر الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 22:01
أتمنى مسيرة موفقة للفريقين المغربيين والوصول لأبعد نقطة في المنافسة رغم صعوبة الخصوم .بالنسبة لفريق الوداد فلديه خبرة كبيرة خاصة فريق صن دونز .أما الرجاء فسيكون عليه خاصة تجاوز الترشي. والله الموفق
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11
4 - عزيز ضيف الله الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 22:12
الرجاء مرحماتوش القرعة مهيم ربحو الترجي رضو اعتبار وحظ موفق الوداد
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6
5 - Yassine الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 22:13
حظ موفق لفريق الرجاء الرياضي في المنافسة القارية .اكيد ان الاخضر العالمي سيشفي غليل النادي الأحمر وينسيه مرارة الموسم الكروي المنقضي امام الترشي التونسي.التاريخ يشهد موقعة رادس عام 1999. العالمي لا يحتاج للمحكمة الرياضية الدولية.فقط الدعم الجماهيري ورقعة الميدان ديما راجا
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6 - بنعيسى زروال الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 22:13
الترجي ماشي بطل النسختين الماضيتين
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6
7 - زكي عنب الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 22:16
لدينا فريقان كبيران .. ويكبران مع الكبار ويتألقان بشكل ملفت .. أنهما الوداد والرجاء البيضاويين .. اللذان نعتز بهما أيما اعتزاز .. شكرا لهذين الفريقين العريقين لتشريفهما الكرة المغربية احسن تشريف .. وبالمناسبة والله أستغرب للبيضاويين هذا الانقسام بتعصب اما للوداد أو للرجاء !!؟؟ فيما او كنت بيضاويا لعشت سعيدا بالفريقين معا لأنهما يشرفان معا مدينة الدار البيضاء ويشرفان البيضاويين والمغاربة بصفة عامة .. لكن هيهات هيهات ولمن نترك التخلف والجاهلية الأولى!!؟؟ .. شكرا هسبريس .. وحظ موفق لأغلى فريقين في بلدي المغرب .. فعلا أعتز بالوداد والرجاء رغم أنني لست بيضاويا ..
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9
8 - Adil الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 22:20
J espère que le wac raja berken hassania une chance pour gagner la coupe pour le drapeau marocain inchallah Meilleur gagne
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