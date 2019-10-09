24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2513:2016:3219:0520:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. ثلاثة علماء يحرزون جائزة نوبل للكيمياء لـ2019 (5.00)

  2. شرطة مراكش توقف مصوّر شريط يستهزئ بمعوز (5.00)

  3. "جرائم الفساد" تُطيح بعبد المومني من رئاسة "تعاضدية الموظفين" (5.00)

  4. فاجعتان في واحدة (5.00)

  5. مشاكل المأذونيات تعيق الدعم الخاص بتجديد حظيرة سيارات الأجرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | إصابة أسامة طنان‬ لا تقلق جمهور ناديه الهولندي

إصابة أسامة طنان‬ لا تقلق جمهور ناديه الهولندي

إصابة أسامة طنان‬ لا تقلق جمهور ناديه الهولندي
أوعنا بلعيد
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 21:22

زف الطاقم الطبي لفريق فيتيس أرنهيم الهولندي لكرة القدم خبرا سارا لجماهير النادي عندما أكد أن الإصابة التي تعرض لها الدولي المغربي أسامة طنان، أمام أوتريخت، نهاية الأسبوع، ضمن منافسة الجولة التاسعة من الدوري الهولندي، ليست بتلك الخطورة المتوقعة.

وأعلن فريق فيتيس أرنهيم، عبر بيان رسمي نشره في موقعه الإلكتروني، أن الطاقم الطبي أخضع اللاعب طنان لكشف طبي توصل من خلاله إلى أن الإصابة التي تعرض لها ليست بتلك الخطورة كما كان متوقعا.

وأضاف الفريق الهولندي أن مهاجمه المغربي سيكون بمقدوره التعافي خلال فترة التوقف الدولي، ليصبح بعدها جاهزا لاستئناف التداريب مع المجموعة والمشاركة أمام نادي في في في فينلو، يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، برسم الجولة العاشرة من الإيردفيزي.

يشار إلى أن فيتيس أرنهيم يحتل الصف الرابع في صدارة الترتيب برصيد عشرين نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أياكس أمستردام (حكيم زياش، نصير مزراوي، زكرياء لبيض)؛ وذلك بعد مرور تسع جولات على بداية الدوري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.