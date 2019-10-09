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كُتّاب وآراء
إصابة أسامة طنان لا تقلق جمهور ناديه الهولندي
زف الطاقم الطبي لفريق فيتيس أرنهيم الهولندي لكرة القدم خبرا سارا لجماهير النادي عندما أكد أن الإصابة التي تعرض لها الدولي المغربي أسامة طنان، أمام أوتريخت، نهاية الأسبوع، ضمن منافسة الجولة التاسعة من الدوري الهولندي، ليست بتلك الخطورة المتوقعة.
وأعلن فريق فيتيس أرنهيم، عبر بيان رسمي نشره في موقعه الإلكتروني، أن الطاقم الطبي أخضع اللاعب طنان لكشف طبي توصل من خلاله إلى أن الإصابة التي تعرض لها ليست بتلك الخطورة كما كان متوقعا.
وأضاف الفريق الهولندي أن مهاجمه المغربي سيكون بمقدوره التعافي خلال فترة التوقف الدولي، ليصبح بعدها جاهزا لاستئناف التداريب مع المجموعة والمشاركة أمام نادي في في في فينلو، يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، برسم الجولة العاشرة من الإيردفيزي.
يشار إلى أن فيتيس أرنهيم يحتل الصف الرابع في صدارة الترتيب برصيد عشرين نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أياكس أمستردام (حكيم زياش، نصير مزراوي، زكرياء لبيض)؛ وذلك بعد مرور تسع جولات على بداية الدوري.