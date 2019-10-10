لاعب مغربي مرشح لجائزة أفضل لاعب في ألمانيا‬

أوعنا بلعيد

رشح الاتحاد الألماني لكرة القدم الدولي المغربي أمين حارث، مهاجم شالكه، للمنافسة على نيل جائزة أفضل لاعب في "البوندسليغا" عن شهر سبتمبر المنصرم، بعدما قدم أداء لافتا بقميص النادي الملكي الألماني.

واختار الجهاز سالف الذكر الدولي المغربي حارث للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن الشهر المنصرم، بعدما خاض ما مجموعة 249 دقيقة، ساهم خلالها في ستة أهداف، إذ سجل أربعة ومنح هدفين لرفاقه بتمريتي أسيست، وقدم كذلك مردودا فنيا لافتا جعل مدربه دافييد فاغنر يشيد بمستواه ويشكره على ما يقدمه منذ بداية الموسم.

واتسم أداء النجم حارث بالسرعة في نقل الهجمة والتعامل مع الكرة، ما دفع الاتحاد الألماني لنشر إحصائيته والتذكير بأن سرعته القصوى خلال المباريات بلغت 33 كيلومترا في الساعة، ليصبح بذلك من أسرع اللاعبين في البوندسليغا في الموسم الحالي.

وسينافس مهاجم الأسود خمسة لاعبين تألقوا بدورهم الشهر الماضي، ويتعلق الأمر بثلاثي بايرن ميونيخ البرازيلي فيليب كوتينهو، المعار من برشلونة الإسباني، والمدافع الألماني جوشوا كيميش، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الألماني كريستيان غونتر، لاعب فرايبرغ، والمدافع ستيفان رينير، لاعب بروسيا مونشغلدباخ.

وسيتم اختيار اللاعب الأفضل بعد اختياره من قبل الجماهير، عبر تصويت إلكتروني.

يشار إلى أن حارث يوجد حاليا بمعسكر المنتخب المغربي تأهبا لمباراتي ليبيا والغابون الوديتين، والمقررتين يومي 11 و15 من الشهر الجاري.