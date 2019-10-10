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الرئيسية | رياضة | لقجع يحضر تشييع جثمان والد اللاعب إيحاتارن

لقجع يحضر تشييع جثمان والد اللاعب إيحاتارن

لقجع يحضر تشييع جثمان والد اللاعب إيحاتارن
أوعنا بلعيد
الخميس 10 أكتوبر 2019 - 19:10

شهدت مراسم تشييع جثمان مصطفى إيحاتارن، والد محمد إيحاتارن، لاعب فريق إيندهوفن الهولندي لكرة القدم، بإحدى القرى التابعة لمدينة الحسمية، يومه الخميس، حضور العديد من الشخصيات، على رأسها فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة، وعامل مدينة الحسيمة.

وسبق للجهاز الوصي على تدبير كرة القدم الوطنية أن أوفد كلا من عزيز بودربالة، ونور الدين نيبت، وطارق نجم، إلى مدينة أوتريخت الهولندية، بغية تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل والوقوف معها في هذه اللحظات العصيبة التي تجتازها.

وتكفلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمصاريف نقل جثمان الراحل مصطفى إيحاتارن من هولندا إلى مدينة الحسيمة؛ كما تقاطر على بيت الراحل بهولندا العديد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأقارب ومعارف الأسرة؛ وحضر كذلك المشجع المغربي لأسود الأطلس المعروف بـــ"الظلمي".

ونقل المشيعون الفقيد إلى مثواه الأخير بعد صلاتي الظهر والجنازة، حيث ووري جثمانه الثرى بأحد المقابر التابعة لمدينة الحسيمة.

ويصنف اللاعب إيحاتارن من بين أفضل اللاعبين موهبة في القارة الأوروبية، ومن نجوم الصف الأول بالدوري الهولندي، الأمر الذي خلق صراعا بين جامعة الكرة بالمغرب والاتحاد الهولندي للعبة بغية الظفر بخدمات اللاعب دوليا.

وسبق للاعب سالف الذكر أن أجل الحسم في أمر مستقبله الدولي بحجة التفرغ لوالده والوقوف بجانبه بسبب المرض العضال الذي كان يعاني منه، إذ كان يريد البقاء بقربه وعدم تشتيت ذهنه حتى يتعافى.

يشار إلى أن البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب أسود الأطلس، كان قد وجه الدعوة إلى اللاعب بغية الحضور لخوض مباراتي بوركينافاسو والنيجر، قبل أن يتراجع عن الأمر لأن اللاعب لم يحسم موقفه بعد.

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