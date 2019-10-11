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الرئيسية | رياضة | التشيكي فاتشك: ياسين بونو حارس جيد وإنسان طيب

التشيكي فاتشك: ياسين بونو حارس جيد وإنسان طيب

التشيكي فاتشك: ياسين بونو حارس جيد وإنسان طيب
أوعنا بلعيد
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 03:35

‪ تحدث الدولي التشيكي توماس فاتشك، حارس مرمى إشبيلية الإسباني لكرة القدم، عن علاقته بزميله المغربي ياسين بونو، الذي يعتبر منافسه الجديد في الفريق الأندلسي عقب استقدامه في المركاتو الصيفي على سبيل الإعارة من نادي جيرونا.

وقال الحارس التشيكي توماس فاتشك، متحدثا لصحيفة "Eldesmarque" الإسبانية: "التعاقد مع ياسين بونو بالطبع إضافة جيدة جدا للمجموعة؛ لقد رحبت به منذ اليوم الأول فور قدومه وعلاقتي به جيدة، فنحن نتحدث كثيرا أثناء التداريب وكذلك بعد المباريات"، وأضاف: "بونو بالتأكيد حارس مرمى جيد، لكن قبل كل شيء هو شخص طيب، وتجمعنا علاقة جيدة جدا كزميلين وصديقين بالفريق".

ووجهت انتقادات قوية للحارس الأساسي لفريق إشبيلية توماس فاتشك؛ كما تطالب جماهير النادي بمنح الثقة للحارس بونو بعدما استقبلت شباك توماس 11 هدفا خلال 8 مباريات.

يشار إلى أن ياسين بونو لعب أول مباراة بقميص إشبيلية أمام أبويل القبرصي برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ"، والتي آلت نتيجتها لصالح الفريق الأندلسي بهدف دون رد.

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