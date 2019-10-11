24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:26
|13:19
|16:30
|19:03
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وفاة الروسي أليكسي ليونوف .. أول إنسان "مشى في الفضاء"
- فرقة أمنية بفاس توقف سارق أسلاك للاتصالات
- "تكنو موبايل" تطرح هاتفا ذكيا جديدا في المغرب
- جديد هواتف ﺗﻜﻨﻮ
- مجلس النواب يناقش الاقتصاد الأخضر ومركز أبحاث
منعشون يخفضون أسعار الأراضي أمام ركود مبيعات القطاع العقاري (5.00)
29 عاما على "مجزرة الأقصى" .. جرائم الاحتلال وصمود فلسطين (5.00)
- الديالمي: "الجنس بلا بِّيرْمِي" حقّ أساسي لجميع المواطنين المغاربة - (183)
- المغرب يُرحب بإنشاء آلية عسكرية مشتركة مع المينورسو بالصحراء - (87)
- حجي: حمد الله يتمسّك برفض دعوة المنتخب الوطني - (75)
- منعشون يخفضون أسعار الأراضي أمام ركود مبيعات القطاع العقاري - (61)
- "تقديم استشارات" يهدد أصحاب "البذلة السوداء" بالخضوع لعقوبات - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المنافسة تشتد مبكرا بإيطاليا للظفر بخدمات مرابط
خطف الدولي المغربي سفيان مرابط، اللاعب المعار لفريق هيلاس فيرونا الإيطالي، الأنظار إلى موهبته وإمكاناته، ما جعل بعض الأندية في الكالشيو ترغب في التعاقد معه بشكل نهائي خلال الانتقالات المقبلة.
وحسب صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن الإدارة التقنية بكل من لاتسيو وفيورنتينا الإيطاليين ترغب بشدة في التعاقد مع متوسط ميدان الأسود البالغ من العمر 23 سنة، بغية تعزيز الصفوف بدءا من المركاتو المقبل.
وأوضح المصدر ذاته أن الأداء الذي قدمه سفيان مرابط منذ التحاقه بفريقه الجديد هيلاس فيرونا، بداية الموسم الجاري، جعله محط أنظار واهتمام الناديين، وبالتالي سيحاولان التعاقد معه خلال المركاتو الشتوي المقبل، خاصة أنه أظهر انسجاما سريعا رغم أنه يخوض أول تجربة له في الكالشيو.
وذكر المصدر أن مهمة الأندية سالفة الذكر لن تكون سهلة، لاسيما أن مدرب هيلاس فيرونا وكذلك أنصار الفريق يريدون استمرار اللاعب المغربي وشراء عقده بشكل نهائي، وتفعيل بند "أحقية الشراء" في عقد إعارته مقابل دفع 3.5 ملايين أورو لناديه كلوب بروج البلجيكي الذي يملك عقده إلى غاية 2022.