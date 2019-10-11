المنافسة تشتد مبكرا بإيطاليا للظفر بخدمات مرابط

أوعنا بلعيد

خطف الدولي المغربي سفيان مرابط، اللاعب المعار لفريق هيلاس فيرونا الإيطالي، الأنظار إلى موهبته وإمكاناته، ما جعل بعض الأندية في الكالشيو ترغب في التعاقد معه بشكل نهائي خلال الانتقالات المقبلة.

وحسب صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن الإدارة التقنية بكل من لاتسيو وفيورنتينا الإيطاليين ترغب بشدة في التعاقد مع متوسط ميدان الأسود البالغ من العمر 23 سنة، بغية تعزيز الصفوف بدءا من المركاتو المقبل.

وأوضح المصدر ذاته أن الأداء الذي قدمه سفيان مرابط منذ التحاقه بفريقه الجديد هيلاس فيرونا، بداية الموسم الجاري، جعله محط أنظار واهتمام الناديين، وبالتالي سيحاولان التعاقد معه خلال المركاتو الشتوي المقبل، خاصة أنه أظهر انسجاما سريعا رغم أنه يخوض أول تجربة له في الكالشيو.

وذكر المصدر أن مهمة الأندية سالفة الذكر لن تكون سهلة، لاسيما أن مدرب هيلاس فيرونا وكذلك أنصار الفريق يريدون استمرار اللاعب المغربي وشراء عقده بشكل نهائي، وتفعيل بند "أحقية الشراء" في عقد إعارته مقابل دفع 3.5 ملايين أورو لناديه كلوب بروج البلجيكي الذي يملك عقده إلى غاية 2022.