حجي: حمد الله يتمسّك برفض دعوة المنتخب الوطني

أوعنا بلعيد

كشف مصطفى حجي، اللاعب الدولي السابق، والمدرب المساعد للبوسني وحيد هاليلهودزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، عن روايته بخصوص قضية استبعاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، من قائمة "الأسود" الأخيرة، التي ستواجه ليبيا والغابون وديا.

وعقب حجي على تصريح حمد الله، الذي نفى فيه الأنباء المتحدثة عن رفضه الالتحاق بـ"أسود الأطلس"، مؤكدا أن مهاجم النصر السعودي رفض فعلا دعوة هاليلهودزيتش.

وكان الناخب الوطني قد صرح، الأربعاء، خلال ندوته الصحافية أن اللاعب السابق لأولمبيك آسفي أوضح لمساعده عدم رغبته في الالتحاق بالمنتخب، فتم استبعاده من اللائحة النهائية بعدما كان اسمه موجودا في اللائحة الأولية.

ولم تمر سوى ساعات قليلة على تصريح المدرب البوسني حتى خرج مهاجم النصر السعودي نافيا الأمر جملة وتفصيلا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الله، أما بعد فأريد تكذيب كل الأخبار التي تقول إنني رفضت المنتخب الوطني المغربي، فأنا أصلا لم أتلق أي دعوة رسمية لا من المدرب ولا من الجامعة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله".

وفي تصريح إذاعي، عاد حجي ليدلي بروايته، قائلا: "تواصلت مع حمد الله أكثر من مرة، ولم يكن هاتفه يجيب، إلا أنني في الفترة الأخيرة وتلبية لطلب هاليلهودزيتش، اتصلت باللاعب هاتفيا، وتحدثنا مطولا في أمور عديدة".

وأضاف "لقد أخبرته بأن المدرب الجديد مهتم به، ونقلت له أن هاليلهودزيتش يعتبره من بين الأسماء التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلا، بشرط أن يتطور، وأن يستعيد مستواه التهديفي الذي كان عليه الموسم الماضي" (حمد الله يصنف حاليا على رأس قائمة اللاعبين الأكثر إضاعة للفرص منذ بداية الدوري السعودي الموسم الحالي).

وتابع مساعد هاليلهودزيتش قائلا: "أخبرني اللاعب أنه محبط بعض الشيء، كما قال لي إنه مستاء بسبب تجاهل اختياره في القائمة الأولى للمنتخب المغربي التي واجهت بوركينافاسو والنيجر وديا، والقائمة الحالية المختارة لوديتي ليبيا والغابون".

وأكمل نجم "الأسود" السابق حديثه: "وجدت حمد الله يائسا، لكني أخبرته بأن هاليلهودزيتش يتابعه، وما عليه سوى أن يغير بعض تصرفاته، بالإضافة إلى تحسين مستواه بعض الشيء، وبدون شك سيكون مع المجموعة في القائمة، التي ستواجه المنتخب الموريتاني وبوروندي الشهر المقبل، ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم".

وكشف حجي عن اتصاله بحمد الله، مضيفا "اتصلت به مؤخرا وكان برفقتي المدرب، وطلبت منه أن يطوي صفحة الماضي، وأن يضعها خلف ظهره، وأن يواصل العمل ويتخلص ذهنيا من رواسب الأمس القريب، إلا أنه فاجأني بالقول إنه سيرفض مستقبلا أي دعوة يتلقاها لتمثيل الأسود".

وبخصوص عدم حضور حمد الله المعسكر الحالي، أكد حجي أنه أخبره بعدم جاهزيته لتلبية الدعوة، بحكم أن لديه بعض المشاكل، مشيرا إلى أن حمد الله التمس إعفاءه، وأخبره أنه سيظل أول مشجع لـ"الأسود"، وتمنى لهم حظا سعيدا وموفقا في بقية المشوار. وأضاف حجي "هذا ما نقلته للمدرب هاليلهودزيتش".

واختتم مساعد مدرب المنتخب المغربي حديثه قائلا: "هذه القصة أخذت منا وقتا طويلا بسبب النقاش حولها، وأرجو أن ننتهي منها سريعا، فللمدرب قناعاته، وهو يهتم بالجميع، وهناك عليوي والنصيري المتألقان حاليا، إضافة إلى عناصر أخرى، وشخصيا مللت من الحديث عن هذا الموضوع، وإقحامي كل مرة في الجدل المثار حوله".