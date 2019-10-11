24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2613:1916:3019:0320:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مؤشر التنافسية الاقتصادية يضع المملكة في صدارة الدول المغاربية (5.00)

  2. لاعب مغربي مرشح لجائزة أفضل لاعب في ألمانيا‬ (5.00)

  3. انتشار المخدرات و"القرقوبي" يقلق جمعيات بفاس (5.00)

  4. الدنمارك تعتزم تطبيق التفتيش على حدود السويد (5.00)

  5. لقجع يحضر تشييع جثمان والد اللاعب إيحاتارن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | هاليلهودزيتش: الفوز على المنتخب الليبي هدية رائعة للجمهور الوجدي

هاليلهودزيتش: الفوز على المنتخب الليبي هدية رائعة للجمهور الوجدي

هاليلهودزيتش: الفوز على المنتخب الليبي هدية رائعة للجمهور الوجدي
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 01:30

قال الناخب الوطني وحيد هاليلهودزيتش، إن المنتخب الوطني لكرة القدم يريد أن يهدي فوزا رائعا للجمهور الوجدي، الذي سيتوافد بكثافة مساء اليوم الجمعة للملعب الشرفي لمشاهدة الودية التي ستجمعه بنظيره الليبي.

وأعرب هاليلهودزيتش، في تصريح للصحافة على هامش الحصة التدريبية التي جرت عشية اللقاء الذي سيلعب بشبابيك مغلقة، عن رضاه على الاستقبال الحار الذي خصت به مدينة وجدة المنتخب الوطني، مضيفا أن أسود الأطلس تحدوهم إرادة تقديم مباراة جيدة والفوز، خاصة وأن المنتخب الوطني لم يلعب بوجدة منذ عدة سنوات.

وتابع "نحن في لحظة لإعادة البناء، ويتعين دعم الفريق الوطني (...) لقد اخترنا اللعب في مدينة وجدة، ولم نكن مخطئين في ذلك، نحن فرحون جدا بهذا الاختيار، ويوم غد سيكون لدينا جمهور رائع يدعمنا".

وسيواجه المنتخب الوطني، منتخب ليبيا يوم 11 أكتوبر 2019، بالملعب الشرفي بمدينة وجدة (السابعة مساء)، ومنتخب الغابون يوم 15 أكتوبر 2019 على أرضية ملعب طنجة الكبير (الثامنة مساء).

وتدخل المباراتان الوديتان في إطار استعدادات النخبة الوطنية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وكانت النخبة الوطنية قد تعادلت في مباراتها الودية الأولى، مؤخرا بمراكش، مع منتخب بوركينافاسو بهدف لمثله.

يذكر أن المنتخب الوطني سيستهل مشوار التصفيات القارية بمواجهة منتخب موريتانيا في شهر نونبر المقبل برسم الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا إفريقيا الوسطى وبوروندي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.