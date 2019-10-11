هاليلهودزيتش: الفوز على المنتخب الليبي هدية رائعة للجمهور الوجدي

هسبريس - و.م.ع

قال الناخب الوطني وحيد هاليلهودزيتش، إن المنتخب الوطني لكرة القدم يريد أن يهدي فوزا رائعا للجمهور الوجدي، الذي سيتوافد بكثافة مساء اليوم الجمعة للملعب الشرفي لمشاهدة الودية التي ستجمعه بنظيره الليبي.

وأعرب هاليلهودزيتش، في تصريح للصحافة على هامش الحصة التدريبية التي جرت عشية اللقاء الذي سيلعب بشبابيك مغلقة، عن رضاه على الاستقبال الحار الذي خصت به مدينة وجدة المنتخب الوطني، مضيفا أن أسود الأطلس تحدوهم إرادة تقديم مباراة جيدة والفوز، خاصة وأن المنتخب الوطني لم يلعب بوجدة منذ عدة سنوات.

وتابع "نحن في لحظة لإعادة البناء، ويتعين دعم الفريق الوطني (...) لقد اخترنا اللعب في مدينة وجدة، ولم نكن مخطئين في ذلك، نحن فرحون جدا بهذا الاختيار، ويوم غد سيكون لدينا جمهور رائع يدعمنا".

وسيواجه المنتخب الوطني، منتخب ليبيا يوم 11 أكتوبر 2019، بالملعب الشرفي بمدينة وجدة (السابعة مساء)، ومنتخب الغابون يوم 15 أكتوبر 2019 على أرضية ملعب طنجة الكبير (الثامنة مساء).

وتدخل المباراتان الوديتان في إطار استعدادات النخبة الوطنية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وكانت النخبة الوطنية قد تعادلت في مباراتها الودية الأولى، مؤخرا بمراكش، مع منتخب بوركينافاسو بهدف لمثله.

يذكر أن المنتخب الوطني سيستهل مشوار التصفيات القارية بمواجهة منتخب موريتانيا في شهر نونبر المقبل برسم الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا إفريقيا الوسطى وبوروندي.