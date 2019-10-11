المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل مع نظيره الليبي

هسبريس - و.م .ع

تعادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مع نظيره الليبي بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، على أرضية الملعب الشرفي بوجدة.

وسجل هدف المنتخب الوطني المغربي اللاعب جواد الياميق (د 20)، قبل أن يعادل اللاعب سند الورفلي للفريق الليبي (42).

وسيواجه الفريق الوطني في مباراة ودية ثانية منتخب الغابون يوم الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب طنجة الكبير (الثامنة مساء).

وتدخل المباراتان الوديتان في إطار استعدادات النخبة الوطنية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم الكامرون 2021.

يذكر أن المنتخب الوطني سيستهل مشوار التصفيات القارية بمواجهة منتخب موريتانيا في شهر نونبر المقبل برسم الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا إفريقيا الوسطى وبوروندي.