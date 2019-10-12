24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:1916:2919:0220:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. "التوحيد والإصلاح" تمسك العصا من الوسط في قضية الحريات الفردية (5.00)

  2. خاليلوزيتش: اللاعب المحلي المغربي ضعيف بدنياً (5.00)

  3. منعشون يخفضون أسعار الأراضي أمام ركود مبيعات القطاع العقاري (5.00)

  4. قيادي حزبي يدعو إلى إلغاء تجريم بيع الخمور للمغاربة المسلمين (5.00)

  5. محاولة فرار تثير الرعب في مشفى الرازي بطنجة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | خاليلوزيتش: اللاعب المحلي المغربي ضعيف بدنياً

خاليلوزيتش: اللاعب المحلي المغربي ضعيف بدنياً

خاليلوزيتش: اللاعب المحلي المغربي ضعيف بدنياً
هسبورت - آمال لكعيدا*
السبت 12 أكتوبر 2019 - 08:25

عَبّر الناخب الوطني، البوسني وحيد خاليلوزيتش، عن عدم رضاه التام على المستوى العام للمنتخب المغربي في المباراة الودية التي تعادل فيها، مساء أمس بالملعب الشرفي بوجدة، أمام المنتخب الليبي (1-1).

وقال خاليلوزيتش، في الندوة الصحافية التي تلت المباراة، إن غياب مجموعة من اللاعبين من قبيل حكيم زياش ونصير مزراوي وأشرف حكيمي وغيرهم عن المواجهة، كان مؤثراً نوعاً ما، وأن استعادة خدماتهم في مباراة الشهر المقبل أمام موريتانيا، عن تصفيات كأس أمم إفريقيا، من شأنه أن يغير الكثير في أداء المنتخب.

ومن جهة ثانية، ورداً على استفسار خصّ محل اللاعب المحلي من مفكرته، قال خاليلوزتيش "يجب ألا تكونوا مهووسين بهذا الموضوع.. أنا أستدعي لاعبين مغاربة في النهاية.. اللاعب المحلي ضعيف بدنياً مقارنةً مع مستوى اللاعب في أوروبا، هذا واقع ألمسه من خلال متابعتي الدقيقة لمجموعة من اللاعبين، لديهم تقنيات وفنيات لكن عليهم التطور أكثر بدنياً".

وأشاد المتحدث نفسه بلاعبين محليين من قبيل وليد الكرتي وإسماعيل الحداد، لكن بتحفظ، علماً أن الأول كان من بين الأفضل في مباراة المنتخب المغربي الأخيرة أمام بوركينافاسو، الشهر الماضي.

ويخوض المنتخب المغربي مباراةً ودية ثانية أمام المنتخب الغابوني، الثلاثاء المقبل، بملعب طنجة الكبير، استعداداً لتصفيات الكان وأول الاختبارات الرسمية لوحيد خاليلوزيتش مع "الأسود"، الشهر المقبل.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.