خاليلوزيتش: اللاعب المحلي المغربي ضعيف بدنياً

هسبورت - آمال لكعيدا*

عَبّر الناخب الوطني، البوسني وحيد خاليلوزيتش، عن عدم رضاه التام على المستوى العام للمنتخب المغربي في المباراة الودية التي تعادل فيها، مساء أمس بالملعب الشرفي بوجدة، أمام المنتخب الليبي (1-1).

وقال خاليلوزيتش، في الندوة الصحافية التي تلت المباراة، إن غياب مجموعة من اللاعبين من قبيل حكيم زياش ونصير مزراوي وأشرف حكيمي وغيرهم عن المواجهة، كان مؤثراً نوعاً ما، وأن استعادة خدماتهم في مباراة الشهر المقبل أمام موريتانيا، عن تصفيات كأس أمم إفريقيا، من شأنه أن يغير الكثير في أداء المنتخب.

ومن جهة ثانية، ورداً على استفسار خصّ محل اللاعب المحلي من مفكرته، قال خاليلوزتيش "يجب ألا تكونوا مهووسين بهذا الموضوع.. أنا أستدعي لاعبين مغاربة في النهاية.. اللاعب المحلي ضعيف بدنياً مقارنةً مع مستوى اللاعب في أوروبا، هذا واقع ألمسه من خلال متابعتي الدقيقة لمجموعة من اللاعبين، لديهم تقنيات وفنيات لكن عليهم التطور أكثر بدنياً".

وأشاد المتحدث نفسه بلاعبين محليين من قبيل وليد الكرتي وإسماعيل الحداد، لكن بتحفظ، علماً أن الأول كان من بين الأفضل في مباراة المنتخب المغربي الأخيرة أمام بوركينافاسو، الشهر الماضي.

ويخوض المنتخب المغربي مباراةً ودية ثانية أمام المنتخب الغابوني، الثلاثاء المقبل، بملعب طنجة الكبير، استعداداً لتصفيات الكان وأول الاختبارات الرسمية لوحيد خاليلوزيتش مع "الأسود"، الشهر المقبل.

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