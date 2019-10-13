الرجاء والوداد مهددان بالحرمان من اللعب الإفريقي

أوعنا بلعيد

تعتزم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل، حرمان الأندية التي لا تلتزم بتسديد مستحقات لاعبيها ومدربيها من المشاركة في مسابقتي دوري الأبطال وكأس "الكاف"، بعدما تقرر القطع مع هذه الممارسات.

وحسب مصادر هسبريس فقد طلب الجهاز سالف الذكر تقريرا مفصلا عن الرجاء والوداد الرياضيين المشاركين في مسابقة دوري الأبطال الأفريقية، وذلك بغية الحصول على رخصة النادي المحترف التي تخول لهما المشاركة في المسابقة القارية.

وأضافت المصادر ذاتها أن "الكاف" طلب معلومات عن ديون الوداد والرجاء المترتبة عن النزاعات، وذلك لأنه يعتزم ابتداء من الموسم المقبل حرمان الأندية التي لا تلتزم بتسديد مستحقات مدربيها ولاعبيها من المشاركة قاريا.

واختار الاتحاد القاري، في إطار سياسته الجديدة الرامية إلى إصلاح الكرة الإفريقية، التشدد مع الأندية التي تتستر على الكشف عن ديون فرقها المشاركة بالمسابقات القارية بفرض غرامات مالية عليها.

وتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بغية تقديم المساعدة اللازمة لـ"الكاف" لتطوير الكرة بالقارة السمراء، كما سيشرف السويسري انجيانو انفينتينو شخصيا على عدة مشاريع تهم تطوير مجالات أخرى بـ"الكاف".

يذكر أن المدرب السابق لفريق الرجاء الرياضي، محمد فاخر، كان قد راسل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لإخبارها بعدم وفاء الرجاء الرياضي بتسديد 520 مليون سنتيم حكمت بها محكمة التحكيم الرياضي" طاس" لصالحه، وذلك في محاولة منه للضغط على الفريق الأخضر لتسديد مستحقاته المالية.