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كُتّاب وآراء
"تصفية الأجانب" تهدّد الأحمدي وداكوستا في جدّة
يرغب الطاقم التقني لفريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم في التعاقد مع 4 لاعبين محترفين أجانب خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، على أن يتم قيدهم في لوائح الفريق خلال الفترة نفسها، ما يعني خروج أربعة لاعبين من الموجودين حاليا مع المجموعة.
وحسب مصادر سعودية؛ تضم قائمة اتحاد جدة في الوقت الحالي ستة لاعبين أجانب، عقب الاستغناء عن اللاعب التشيلي لويس خيمينيز بإلغاء عقده في وقت سابق لأسباب فنية، هم مروان داكوستا، كريم الأحمدي، رومارينهو، بريجوفيتش، فيلانويفا، وإيميليانو فيتشو.
وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة اتحاد جدة تريد الاحتفاظ بثلاثة لاعبين فقط من الستة، على أن يتم تحديد مصير الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، غير المقيد بالقائمة، الذي لم تتضح نوايا الإدارة بخصوصه بعد.
ويخطط مسؤولو الفريق السعودي للانتهاء من التوقيع مع المحترفين الجدد خلال شهر دجنبر، بغية ضمهم مبكرا لتدريبات الفريق مع قيدهم فور فتح باب التسجيل.
وذكرت المصادر نفسها أن الصربي بريجوفيتش سيكون على رأس قائمة المحترفين الأجانب الراحلين في شهر يناير المقبل، كما تحيط الشكوك بمصير صانع الألعاب كارلوس فيلانويفا، الذي فقد كثيرا من بريقه وتعرض لانتقادات لاذعة هذا الموسم، ولم يعد يدافع عنه سوى مدربه خوسيه سييرا.
واستقرت الإدارة الاتحادية على الإبقاء على البرازيلي رومارينهو والأرجنتيني فيتشو، بينما تحوم الشكوك حول مصير المغربيين مروان داكوستا وكريم الأحمدي، وإن كان يرجح بنسبة كبيرة استمرارهما مع المجموعة.