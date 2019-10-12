24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2713:1916:2919:0220:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. سيّد قصر قرطاج .. علماني يناصر الفقراء أم محافظ يحارب الفساد؟ (5.00)

  2. "التوحيد والإصلاح" تمسك العصا من الوسط في قضية الحريات الفردية (5.00)

  3. حمد الله: "رونار الفاشل" سبب رحيلي عن المنتخب (5.00)

  4. سعاد ماسي في بيت ياسين (5.00)

  5. ياسين جبار .. مغربي يستثمر في السوق الكوبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الرجاء يستغني عن مدرب بسبب "فضيحة أخلاقيّة"

الرجاء يستغني عن مدرب بسبب "فضيحة أخلاقيّة"

الرجاء يستغني عن مدرب بسبب "فضيحة أخلاقيّة"
هسبريس من الرباط
السبت 12 أكتوبر 2019 - 18:20

ردت إدارة نادي الرجاء الرياضي رسمياً، اليوم السبت، على ما بات يُعرف بالفضيحة الأخلاقيّة التي هزت "البيت الأخضر" في الأيام الماضية، المرتبطة باتهام مدرب لفئة الشبّان بلمس أحد اللاعبين الشباب (أقل من 15 عامًا) بطريقة ذات بُعد جنسي.

وفي أعقاب اجتماع مجلس إدارته، أصدر نادي الرجاء الرياضي بيانًا قال إنه "يهدف إلى تنوير الرأي العام عامة، وجمهور الفريق الأخضر على وجه الخصوص"، بشأن آخر التطورات والإجراءات المتخذة في القضية المذكورة.

وأشار النادي ذاته إلى أن المكتب التنفيذي، بعد علمه بهذه القضية المؤسفة، واجه المعني بالأمر بالوقائع والتهم الموجهة ضده، قبل أن يتقرّر الاستغناء عن خدماته بشكل فوري ونهائي.

وتقدّم مكتب النادي بشكاية إلى السلطات القضائية من أجل مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تقرّر تقديم الدعم النفسي للاعب المعني بالقضية، بالتنسيق الدائم والمنتظم مع أسرته.

وارتباطا بالقضية، عقد المكتب التنفيذي جلسة عمل عاجلة مع مدربي جميع فئات اللاعبين لتحديد الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها لرفع الوعي، وحماية المواهب الشابة في النادي وأعضائه، وتوفير بيئة رياضة آمنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.