الرجاء يستغني عن مدرب بسبب "فضيحة أخلاقيّة"

هسبريس من الرباط

ردت إدارة نادي الرجاء الرياضي رسمياً، اليوم السبت، على ما بات يُعرف بالفضيحة الأخلاقيّة التي هزت "البيت الأخضر" في الأيام الماضية، المرتبطة باتهام مدرب لفئة الشبّان بلمس أحد اللاعبين الشباب (أقل من 15 عامًا) بطريقة ذات بُعد جنسي.

وفي أعقاب اجتماع مجلس إدارته، أصدر نادي الرجاء الرياضي بيانًا قال إنه "يهدف إلى تنوير الرأي العام عامة، وجمهور الفريق الأخضر على وجه الخصوص"، بشأن آخر التطورات والإجراءات المتخذة في القضية المذكورة.

وأشار النادي ذاته إلى أن المكتب التنفيذي، بعد علمه بهذه القضية المؤسفة، واجه المعني بالأمر بالوقائع والتهم الموجهة ضده، قبل أن يتقرّر الاستغناء عن خدماته بشكل فوري ونهائي.

وتقدّم مكتب النادي بشكاية إلى السلطات القضائية من أجل مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تقرّر تقديم الدعم النفسي للاعب المعني بالقضية، بالتنسيق الدائم والمنتظم مع أسرته.

وارتباطا بالقضية، عقد المكتب التنفيذي جلسة عمل عاجلة مع مدربي جميع فئات اللاعبين لتحديد الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها لرفع الوعي، وحماية المواهب الشابة في النادي وأعضائه، وتوفير بيئة رياضة آمنة.