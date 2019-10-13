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الرئيسية | رياضة | نادي "فيرونا" الإيطالي يرفض رحيل نجمه المغربي

نادي "فيرونا" الإيطالي يرفض رحيل نجمه المغربي

نادي "فيرونا" الإيطالي يرفض رحيل نجمه المغربي
اوعنا بلعيد
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 08:09

حسمت إدارة فريق هيلاس فيرونا الإيطالي مستقبل الدولي المغربي سفيان مرابط، بعدما قررت استمراره مع المجموعة بالرغم من اهتمام عدد من الأندية المحلية بخدماته إثر تألقه اللافت منذ بداية الموسم الحالي.

وكان فريق هيلاس فيرونا قد تعاقد مع متوسط ميدان الأسود سفيان مرابط على سبيل الإعارة، قادما من فريق كلوب بروج البلجيكي، خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة. ورغم أنه يخوض تجربة الاحتراف بالـ"كالشيو" لأول مرة، فقد أبهر وأقنع.

وحسب مصادر إيطالية عديدة، من بينها تقرير لصحيفة "ميديا غول" الإيطالية، فإن سفيان مرابط أدهش الجميع من خلال ظهوره داخل الملعب كلاعب مرن قادر على تقديم الدعم الهجومي دون نسيان قدرته على مساعدة رفاقه في استعادة الكرات وتقديم الواجبات الدفاعية.

وأضافت المصادر أن اللاعب المذكور يعتبر قطعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في تشكيلة المدرب ايفان يوريتش، ورغم عدم تمكنه من تسجيل أي هدف أو تقديمه لأي تمريرة "أسيست" في سبع مباريات خاضها منذ بداية الدوري، إلا أن ذلك لم يحل دون اهتمام الأندية الأخرى بخدماته.

من جانبها، كشفت صحيفة "كوريري دي فيرونا" الإيطالية عن اتفاق الرئيس جيالوبولو مع المدير الفني للفريق على استمرار اللاعب المغربي وعدم السماح له بالمغادرة خلال الانتقالات الشتوية، وقطع الطريق على الأندية الأخرى بدفع مبلغ 3.5 ملايين يورو لناديه كلوب بروج لشراء عقده بصفة نهائية.

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