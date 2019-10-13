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الرئيسية | رياضة | "اليويفا" يحقق في "تحية عسكرية" للاعبي تركيا

"اليويفا" يحقق في "تحية عسكرية" للاعبي تركيا

"اليويفا" يحقق في "تحية عسكرية" للاعبي تركيا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:39

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأحد، أنه سيحقق في التقارير المتداولة بشأن التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي خلال المباراة أمام ألبانيا، مساء الجمعة، في تصفيات يورو 2020.

وتزامنت التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي مع الهجوم التركي على شمال شرق سوريا. وقال فيليب تاونسند، مسؤول الشؤون الصحفية باليويفا، "على المستوى الشخصي لم أشاهد الإيماءة التي قد يتم اعتبارها مستفزة".

وأضاف المتحدث ذاته: "هل تحظر اللوائح الإيماءات السياسة والدينية؟ نعم ويمكنني التأكيد على أننا سنحقق فيما حدث".

وفاز المنتخب التركي على نظيره الألباني بهدف في الدقيقة الأخيرة سجله جنيك توسن، واحتفل اللاعبون فيما بدا وأنها التحية العسكرية تزامنا مع الحملة العسكرية التركية في سوريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يونس الرباطي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 18:57
هؤلاء الأتراك طغوا و تجبروا كثيرا وحتى الرياضة لم يتركوها بحالها. يريدون استرجاع الاراضي التي احتلها العثمانيون يوما ما، و يساعدهم في ذلك مريدي جماعة الاخوان المسلمون في جميع البلدان. يجب وضع حد لهذه العنترية الإردوغانية التي تجلب الخراب أينما حلت.
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2 - الواقعي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:03
بغاو لخدمة فتركيا.و لسان حال الاوربيين يقول مالك مزغب. اوربا زمطهم اردوغان و ما عرفو شنو يديرو ايلا ضغطو عليه غادي يفتح باب للاجئين.يلا خلاوه غادي يدير ما بغا
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