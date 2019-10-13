"اليويفا" يحقق في "تحية عسكرية" للاعبي تركيا

هسبريس - د.ب.أ

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأحد، أنه سيحقق في التقارير المتداولة بشأن التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي خلال المباراة أمام ألبانيا، مساء الجمعة، في تصفيات يورو 2020.

وتزامنت التحية العسكرية للاعبي المنتخب التركي مع الهجوم التركي على شمال شرق سوريا. وقال فيليب تاونسند، مسؤول الشؤون الصحفية باليويفا، "على المستوى الشخصي لم أشاهد الإيماءة التي قد يتم اعتبارها مستفزة".

وأضاف المتحدث ذاته: "هل تحظر اللوائح الإيماءات السياسة والدينية؟ نعم ويمكنني التأكيد على أننا سنحقق فيما حدث".

وفاز المنتخب التركي على نظيره الألباني بهدف في الدقيقة الأخيرة سجله جنيك توسن، واحتفل اللاعبون فيما بدا وأنها التحية العسكرية تزامنا مع الحملة العسكرية التركية في سوريا.