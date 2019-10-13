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الرئيسية | رياضة | "سباق طرقيّ" يخلد اليوم الوطني للمرأة المغربية‎

"سباق طرقيّ" يخلد اليوم الوطني للمرأة المغربية‎

"سباق طرقيّ" يخلد اليوم الوطني للمرأة المغربية‎
هسبريس من الرباط
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:20

نظمت الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب ـ بني مكادة، في كورنيش مدينة طنجة، سباقا على الطريق بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.

وتروم هذه التظاهرة، المنظمة بتعاون مع فروع الاتحاد الجهوي بعدد من مدن جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، "تحسيس المرأة المغربية وتشجيعها على الاندماج الفعلي في التنمية الصحية والمهنية، وعلى الانخراط بفعالية في الشأن العام المحلي".

وشهد السباق، الذي امتد على مسافة كيلومترين انطلاقا من باب المرسى بميناء طنجة المدينة، مشاركة حوالي 200 امرأة وفتاة من أعمار مختلفة، قدمن من مدن طنجة وتطوان والعرائش وأصيلة وإقليم الفحص أنجرة.

وأشارت رئيسة الجمعية المذكورة، مونية حاجي الزهر، إلى أن التظاهرة تأتي للاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يتزامن مع 10 أكتوبر من كل سنة، موضحة أنه تم اختيار هذا التاريخ "تخليدا لخطاب الملك محمد السادس يوم 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، الذي أعلن فيه عن مدونة الأسرة الجديدة".

واعتبرت المتحدثة أن الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية "يروم تحسيس المرأة بدورها الرئيسي في التنمية الاجتماعية"، معتبرة أن المرأة المغربية "حققت مجموعة من المكتسبات، لكن مازالت رهانات أخرى يتعين رفعها لترسيخ مكانتها في المجتمع والاعتراف بدورها كاملا في التنمية على كافة الأصعدة".

واختتم السباق الرياضي بتوزيع الجوائز التشجيعية على النساء والفتيات المشاركات. كما يتضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية أمسية فنية بمشاركة العشرات من النساء، سيتم خلالها تقديم فقرات موسيقية وعروض ترفيهية ووصلات شعرية وعروض مسرحية، إلى جانب تقديم وتوقيع كتاب "نساء مكافحات".

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