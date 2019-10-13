صفقة بـ 60 مليون أورو تقرّب زياش من الريال

أوعنا بلعيد

حددت الإدارة التقنية لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الدولي المغربي حكيم زياش وزميله في أياكس أمستردام فان دي بيك كأبرز الأسماء التي يجب التعاقد معها خلال الانتقالات الشتوية المقبلة بغية تعزيز صفوف "الميرنغي"، وتلبية رغبات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وحسب صحيفة "Diario Sport" الإسبانية، فإن ريال مدريد يضع نصب عينيه ثنائي أياكس حكيم زياش ودوني فان دي بيك كأولوية للتعاقد معهما خلال "الميركاتو" الشتوي لتعزيز صفوفه، نظرا إلى تذبذب نتائج النادي الملكي على المستوى الأوروبي.

وأضاف المصدر ذاته أن الإدارة التقنية لـ"الميرنغي" مهتمة بخدمات زياش، بسبب التطور الذي أبان عنه في المواسم الأخيرة، خصوصا بعد تألقه الموسم المنصرم حين قاد فريقه إلى نصف نهائي دوري الأبطال والتتويج بثلاثة ألقاب محلية (الدوري والكأس وكأس السوبر الهولندي).

ويريد الريال التعاقد مع متوسط ميدان "الأسود" بحكم مرونته التكتيكية والهجومية وتميزه في صناعة اللعب والتسجيل كذلك، بعدما تمكن الموسم الماضي من المساهمة في 45 هدفا خلال 49 مباراة، حيث سجل 21 هدفا، وصنع 24 هدفا بتمريرات حاسمة من رجله، بالإضافة إلى الحلول التي يقدمها بسبب تعدد المراكز التي يشغلها.

من جانبها، كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن زياش، البالغ من العمر 26 سنة، قد يكلف النادي الملكي ما بين 50 و60 مليون دولار في حال التعاقد معه، لاسيما أنه يتطور موسما بعد آخر، وأبان عن مستوى كبير ولافت خلال مسابقة دوري الأبطال في الموسمين الماضي والحالي عندما قاد ناديه إلى هزم ليل الفرنسي وفالنسيا الإسباني.

وكانت إدارة ريال مدريد قد أرسلت كشافيها من أجل مراقبة زياش وفان دي بيك، أمام فالنسيا، وكانت التقارير إيجابية جدا، حيث تمكن النجم المغربي من تسجيل هدف عالمي جعل صحيفة "ماركا" ذائعة الصيت في إسبانيا تشيد به، وتصف ما قدمه بالسحر، لاسيما أنه كان قريبا من تسجيل هدف ثان لولا العارضة التي نابت عن الحارس الهولندي سيلسين.

وأوضحت "سبورت" أن البداية السيئة للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا دفعته إلى التفكير جديا في دخول "الميركاتو" في يناير المقبل، بهدف دعم خط هجومه باللاعب المغربي زياش، وتقوية خط وسطه بالهولندي فان دي بيك، لاسيما أن إدارة النادي لم تتمكن من تلبية طلبات زيدان في الانتقالات الصيفية.

يشار إلى أن ريال مدريد بدأ منذ الأسبوع الماضي مفاوضاته مع إدارة أياكس أمستردام بغية التوصل إلى حل نهائي ورسمي يفضي إلى نقل زياش وفان دي بيك إلى "الميرنغي"، لكن الأمر لن يكون بالسهل، بعدما أزال الفريق الهولندي بند "الشرط الجزائي" من عقد زياش، مما سيخول له بيعه بمبلغ كبير.