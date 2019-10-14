نادي "حسنية خريبكة" يفتتح مدرسة لعشّاق الكرة

صالح الخزاعي من خريبكة

احتضن الملعب البلدي بخريبكة، الأحد، حفل انطلاق الموسم الكروي 2019/2020 بمدرسة حسنية بلدية خريبكة فرع كرة القدم، باعتبارها مدرسة خاصة بالفئات العمرية الصغرى.

وبحضور ومشاركة مجموعة من الضيوف، من بينهم فعاليات جمعوية ورياضية ومنتخبة، وممثلون عن السلطة المحلية، افتُتح اللقاء بترديد النشيد الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل أن يقوم رشيد مريني، رئيس حسنية بلدية خريبكة لكرة القدم، بإلقاء كلمة ترحيبية.

وقال مريني، في كلمته، إن "انطلاق الموسم الكروي بمدرسة حسنية بلدية خريبكة فرع كرة القدم بخريبكة يُعتبر تجسيدا حقيقيا للرسالة السامية التي وجهها ملك البلاد إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات".

وأضاف أن "الموقع الجغرافي للملعب البلدي بخريبكة جعله يتوسط العديد من الأحياء الشعبية، وأطفال جميع هذه الأحياء يتنفسون كرة القدم، ويتابعون بشغف تداريب الفريق الأول ومبارياته، ويداعبون الكرة بشكل يومي بهذا الملعب، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مدرسة حسنية خريبكة لكرة القدم".

وأوضح مريني أن "المدرسة تهدف إلى استقبال الأطفال الشغوفين بالكرة المستديرة، من أجل صقل مواهبهم وتنميتها، ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم، من خلال البرنامج التكويني الذي تلتزم به إدارة الفريق، عبر تعيين أطر تقنية عالية المستوى"، مشيرا إلى أن "إدارة المدرسة ستلتزم بخلق قناة تواصل بينها وبين آباء وأولياء الأطفال المتدربين، قصد تقييم الحصص التدريبية ومدى موافقة الأطفال بين الدراسة وهواياتهم المفضلة كرة القدم".

واستغل المنظمون المناسبة لتكريم أحد عمّال النظافة بمدينة خريبكة، بعد عثوره على مبلغ مالي وإعادته إلى صاحبته، وهو ما جلب له إشادة ودعما ماليا من عامل إقليم خريبكة، ومساعدات مالية وعينية أخرى من الإدارة المركزية لشركة النظافة التي يشتغل بها.