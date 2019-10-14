إدارة الأهلي المصري تتشبث ببقاء المغربي أزارو

أوعنا بلعيد

خرج فريق الأهلي المصري لكرة القدم للرد على الشائعات، التي ربطت مستقبل الدولي المغربي وليد أزارو بالانتقال إلى فريق آخر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالفريق المصري، أن أزارو رفض عرضا لرحيله خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. وأضاف، في تصريح لقناة "أون سبورت"، أن المهاجم المغربي مستمر مع المجموعة ولا توجد نية لرحيله.

وأوضح أمير توفيق أن فريق الأهلي حتى هذه اللحظة لم يتطرق إلى فكرة رحيل المهاجم المغربي أزارو عن صفوفه خلال انتقالات يناير المقبلة.

واعترف أمير توفيق بأن أزارو كان قد تلقى عرضا في وقت سابق ورفضه، لأنه لم يكن يليق باسمه أو باسم ناديه. وأضاف أن أزارو لا يزال مستمرا مع الأهلي، وأن كل ما يتداول عن وجود عرض خليجي مجرد كلام ولا يعلم مصدره.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن إدارة الأهلي قد توافق على بيع أزارو في يناير 2020 مقابل 9 ملايين دولار، مضيفة أن بقاء المهاجم المغربي له علاقة بضعف المبلغ الذي توصلت به إدارته في "المركاتو" الماضي.