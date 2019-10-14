24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. كاغامي يضع النجاح الروانديّ والتمكين النسائي تحت المجهر في مراكش (5.00)

  2. وزارة الخارجية ترفض مقاربة مزوار لوضع الجزائر (5.00)

  3. نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا (5.00)

  4. انتقادات وزارة الخارجية تدفع مزوار إلى الاستقالة من "اتحاد الباطرونا" (5.00)

  5. خطاب افتتاح دورة البرلمان .. رسائل ثلاثية الأبعاد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | إدارة الأهلي المصري تتشبث ببقاء المغربي أزارو

إدارة الأهلي المصري تتشبث ببقاء المغربي أزارو

إدارة الأهلي المصري تتشبث ببقاء المغربي أزارو
أوعنا بلعيد
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 11:47

خرج فريق الأهلي المصري لكرة القدم للرد على الشائعات، التي ربطت مستقبل الدولي المغربي وليد أزارو بالانتقال إلى فريق آخر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالفريق المصري، أن أزارو رفض عرضا لرحيله خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. وأضاف، في تصريح لقناة "أون سبورت"، أن المهاجم المغربي مستمر مع المجموعة ولا توجد نية لرحيله.

وأوضح أمير توفيق أن فريق الأهلي حتى هذه اللحظة لم يتطرق إلى فكرة رحيل المهاجم المغربي أزارو عن صفوفه خلال انتقالات يناير المقبلة.

واعترف أمير توفيق بأن أزارو كان قد تلقى عرضا في وقت سابق ورفضه، لأنه لم يكن يليق باسمه أو باسم ناديه. وأضاف أن أزارو لا يزال مستمرا مع الأهلي، وأن كل ما يتداول عن وجود عرض خليجي مجرد كلام ولا يعلم مصدره.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن إدارة الأهلي قد توافق على بيع أزارو في يناير 2020 مقابل 9 ملايين دولار، مضيفة أن بقاء المهاجم المغربي له علاقة بضعف المبلغ الذي توصلت به إدارته في "المركاتو" الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.