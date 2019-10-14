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الرئيسية | رياضة | المغرب يفوز بالبطولة العربية للمواي طاي بالإمارات

المغرب يفوز بالبطولة العربية للمواي طاي بالإمارات

المغرب يفوز بالبطولة العربية للمواي طاي بالإمارات
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 04:32

فاز المنتخب المغربي بالبطولة العربية للمواي طاي، بعد احتلاله المركز الأول في هذه البطولة التي اختتمت منافساتها، مساء أمس الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتصدر المغرب هذه البطولة بحصيلة 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة متبوعا بالإمارات بـ 4 ذهبيات، فيما جاءت مصر في المركز الثالث بذهبية وفضية ونحاسية.

وهكذا، انتزعت عناصر النخبة المغربية أربع ميداليات ذهبية على يد كل من بالحرشة أميمة في وزن أقل من 54 كلغ، وأناس الهيباوي في وزن أقل من 60 كلغ، وحمزة رشيد وزن أقل من 63,5 كلغ، وسوفيان مرزاق في وزن أقل من 75 كلغ.

ونال الميدالية الفضية كل من أيوب خايا في وزن أقل من 57 كلغ، والزاهدي عبد العالي في وزن أقل من 67 كلغ وأبو الوفاء أحمد في وزن أقل من 67 كلغ، فيما فازت بالميدالية البرونزية كوثر مدان في وزن أقل من 60 كلغ.

وتميزت هذه البطولة باختيار المغرب كأفضل فريق، والمغربية بالحرشة أميمة أحسن لاعبة، والمدرب الوطني لحسن واسو أفضل مدرب.

وأعرب رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي الصافات والرياضات المماثلة، عبد الكريم الهلالي، في تصريح صحافي عقب حفل التتويج، عن سعادته بفوز المغرب بهذه البطولة، مضيفا أن جل الأبطال المغاربة المتوجين هم شباب ينتظرهم مستقبل واعد في هذه الرياضة.

من جانبه، قال المدير التقني للاتحاد العربي للمواي طاي لحسن الهلالي، إن نتائج هذه البطولة تجسد تفوق المغرب في رياضة المواي طاي سواء على الصعيد الافريقي أو العربي وكذا الدولي لكونه يتوفر على عناصر شابة وطموحة يبشر مستقبلها بالخير.

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