24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. المغرب يضاعف الصادرات السمكية إلى البرازيل (5.00)

  2. نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا (5.00)

  3. خطاب افتتاح دورة البرلمان .. رسائل ثلاثية الأبعاد (5.00)

  4. "الشعب يريد" .. التونسيون يزفّون قيس سعيّد إلى قصر قرطاج (5.00)

  5. كاظيمي يتحوّل إلى شرطي مغربي في مسلسل كوري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | لقاء ودّي يجمع البرازيل والأرجنتين في الرياض

لقاء ودّي يجمع البرازيل والأرجنتين في الرياض

لقاء ودّي يجمع البرازيل والأرجنتين في الرياض
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 17:30

يواجه المنتخب البرازيلي لكرة القدم نظيره الأرجنتيني وديا، يوم 15 نونبر المقبل في لقاء "سوبر كلاسيكو" بالعاصمة السعودية الرياض، وفقا لما أفاده الاتحاد البرازيلي للعبة.

وبعد التعادل في سنغافورة بنفس النتيجة (1-1) أمام منتخبي السنغال ونيجيريا وديا، سيعود منتخب السيليساو بقيادة مدربه تيتي، إلى آسيا، لخوض آخر وديتين قبل مشواره بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 والتي ستنطلق في مارس من العام المقبل.

وسيختتم "منتخب الكناري" العام بودية أخرى أمام كوريا الجنوبية في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة، وفقا لبيان الاتحاد البرازيلي.

وسبق للبرازيل أن فازت على الأرجنتين في مقابلة ودية العام الماضي في السعودية، وذلك بهدف نظيف لجواو ميراندا.

وقد يعود النجم ليونيل ميسي لصفوف الأرجنتين في ودية البرازيل، حيث ستنتهي العقوبة الموقفة عليه بالإيقاف لثلاثة أشهر بعد انتقاداته لاتحاد "كونميبول" واتهامه بالفساد عقب نهاية بطولة "كوبا أمريكا "التي ودعها منتخب "التانغو" من نصف النهائي على يد البرازيل البطلة.

ولم تفز البرازيل بأي من المباريات الأربع الودية التي خاضتها بعد "كوبا أمريكا" التي توج بها في شهر يوليوز الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.