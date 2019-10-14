لقاء ودّي يجمع البرازيل والأرجنتين في الرياض

هسبريس ـ مُتابعة

يواجه المنتخب البرازيلي لكرة القدم نظيره الأرجنتيني وديا، يوم 15 نونبر المقبل في لقاء "سوبر كلاسيكو" بالعاصمة السعودية الرياض، وفقا لما أفاده الاتحاد البرازيلي للعبة.

وبعد التعادل في سنغافورة بنفس النتيجة (1-1) أمام منتخبي السنغال ونيجيريا وديا، سيعود منتخب السيليساو بقيادة مدربه تيتي، إلى آسيا، لخوض آخر وديتين قبل مشواره بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 والتي ستنطلق في مارس من العام المقبل.

وسيختتم "منتخب الكناري" العام بودية أخرى أمام كوريا الجنوبية في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة، وفقا لبيان الاتحاد البرازيلي.

وسبق للبرازيل أن فازت على الأرجنتين في مقابلة ودية العام الماضي في السعودية، وذلك بهدف نظيف لجواو ميراندا.

وقد يعود النجم ليونيل ميسي لصفوف الأرجنتين في ودية البرازيل، حيث ستنتهي العقوبة الموقفة عليه بالإيقاف لثلاثة أشهر بعد انتقاداته لاتحاد "كونميبول" واتهامه بالفساد عقب نهاية بطولة "كوبا أمريكا "التي ودعها منتخب "التانغو" من نصف النهائي على يد البرازيل البطلة.

ولم تفز البرازيل بأي من المباريات الأربع الودية التي خاضتها بعد "كوبا أمريكا" التي توج بها في شهر يوليوز الماضي.