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الرئيسية | رياضة | خمسة فرق تواجه قرار المنع من "المركاتو الشتوي"

خمسة فرق تواجه قرار المنع من "المركاتو الشتوي"

خمسة فرق تواجه قرار المنع من "المركاتو الشتوي"
أوعنا بلعيد
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 23:20

تواجه خمسة فرق بالدوري المغربي الاحترافي موقفا صعبا بسبب الأزمة المالية التي تتخبط فيها، ما دفع لجنة مراقبة مالية الأندية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى المطالبة بحرمان هذه الفرق من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن تحديد الأندية الخمسة من طرف لجنة مراقبة مالية الأندية التابعة للجامعة، "جاء بسبب الوضعية المالية الحرجة لتلك الأندية عقب تراكم ديون النزاعات عليها، التي دفعت الهيأة المشرفة على تدبير شؤون الكرة المغربية إلى حرمانها من منحة النقل التلفزي البالغة قيمتها 600 مليون سنتيم".

وأضافت المصادر ذاتها أن فريقين من الخمسة يمثلان المغرب في المسابقات الخارجية، موردة أن قرار المنع "سيصبح ساري المفعول فور المصادقة عليه من طرف المكتب الجامعي".

ووفق المصادر ذاتها دائما، فقد تم تقسيم أندية الدوري الاحترافي إلى ثلاثة مستويات حسب وضعيتها المادية، "يضم الأول الفرق التي تعرف استقرارا ماليا، وبالتالي فإنها غير معنية بالحرمان من التعاقدات، ويتشكل الثاني من الفرق التي سيسمح لها بتعاقدات محدودة بناء على سقف مالي ستحدده لجنة مراقبة مالية الأندية، ويضم الثالث الأندية الخمسة التي تقرر حرمانها من التعاقدات في الميركاتو الشتوي".

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