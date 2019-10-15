"فناربخشه" يتحرك لتحصين درار من أطماع الأندية

أوعنا بلعيد

يستعد المكتب المسير لفناربخشة التركي لمكافأة الدولي المغربي نبيل درار، مدافع الفريق، على توهجه وتألقه منذ بداية الموسم الحالي، وذلك بتمديد عقده لموسم إضافي والحيلولة دون رحيله، لاسيما أن العديد من الأندية أبدت اهتمامها بخدماته.

ووفق مصادر تركية، فإن إدارة فناربخشة، وبتوصية من المدرب إرسون يانال، تسير في اتجاه تمديد فترة بقاء المدافع نبيل درار بتركيا، والحيلولة دون عودته إلى أجواء التباري بالدوري البلجيكي حيث يريد اللاعب خوض تجربته المقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة فناربخشة ستعرض على درار راتبا سنويا بقيمة 1.5 مليون يورو، بغية قطع الطريق على الأندية الأخرى الراغبة بدورها في الاستفادة من خدمات الأسد المغربي الذي يقدم أداء لافتا منذ بداية الموسم بالرغم من توظيفه في مركز غير مركزه الأصلي، حيث يلعب في الجهة اليسرى لتعويض غياب علي كلديريم، الظهير الأيسر للفريق.

يشار إلى أن اللاعب المغربي سالف الذكر سيغيب عن الميادين لفترة تقترب من أربعة أسابيع بعدما أجرى عملية جراحية على الفتق الإربي بسبب معاناته من الإصابة، منذ بداية الموسم الحالي، عقب مشاركته مع ناديه كلاعب أساسي بالرغم من شعوره بالألم وأخذه للإبر المسكنة.