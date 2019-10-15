الغازي: "لست نادما" على اللعب للمنتخب الهولندي

أوعنا بلعيد

تحدث مغربي الأصل هولندي الجنسية أنور الغازي، لاعب استون فيلا الإنجليزي، عن تجربته الدولية واختياره منتخب الطواحين على حساب أسود الأطلس بعد منافسة قوية بين الطرفين بغية الظفر بخدماته.

وقال مهاجم أستون فيلا، في حديث لقناة "فوكس سبورت" الهولندية، إنه راض عن اختياره اللعب للمنتخب الهولندي وهو غير نادم على ذلك، بالرغم من المسار القصير رفقة الطواحين، بعدما خاض مباراتين فقط إلى حدود هذه اللحظة.

وأضاف قائلا: "احتاج مني الأمر التفكير لوقت طويل، لقد اخترت هولندا آنذاك ولست نادما على اختياري، في تلك المرحلة كان الضغط مرتفعا علي وتحدثت مع عائلتي، ولأكون صريحا لقد أراد أبي أن ألعب لصالح المنتخب المغربي، بل وكان هذا قرار الأسرة بأكملها".

واعترف بأنه تعرض لضغوطات كبيرة من طرف محيطه، لاسيما من والده الذي كان يوصيه باختيار المغرب وعدم الاستماع إلى الآراء التي تقترح عليه الدفاع عن ألوان المنتخب الهولندي وأبرزها رأي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي سبق أن نصحه باختيار بلد المهجر.

وعبر أنور الغازي عن امتنانه لدولة هولندا، معلقا بالقول: "من ناحية أخرى، أنا ولدت وترعرعت هنا، وأنا مدين أكثر لهذا البلد، جاء والدي إلى هولندا للحصول على مستقبل أفضل، وهذا ما تأتى لنا بفضل هذه الدولة التي نشأت فيها، لهذا اخترت هولندا وأتمنى أن يتفهم المغاربة قراري".

وبخصوص المغرب، قال: "لا أنكر أن لدي أصلا ودما مغربيا، وأنا أفتخر بذلك، وسيظل الأمر كذلك"، موضحا أن بعض أصدقائه المغاربة نعتوه بـ"الخائن" عندما اختار ارتداء قميص الطواحين بدلا عن قميص الأسود.

وجاءت تصريحات اللاعب أنور الغازي على بعد أسابيع من اقتراب الموهبة محمد أمين ايحاتارين، لاعب ايندهوفن، من حسم مستقبله الدولي بين المغرب وهولندا، مؤكدا أن تماطل اللاعب في اختياره اللعب للطواحين أو للأسود ليس في صالحه.

وقال بخصوص ايحاتارن: "أتفهم الضغوط التي يعيشها خلال الآونة الأخيرة، سواء من طرف عائلته التي تريد أن تراه بقميص الأسود، أو من مؤطريه داخل النادي الهولندي الذين يودون دفعه لحمل قميص منتخب الطواحين".

يشار إلى أن أنور الغازي (24 عاما) لعب بقميص أياكس في بداية مشواره الاحترافي بين عامي 2014 و2017، قبل الانتقال إلى فريق ليل الفرنسي، ولعب معارا من الفريق الفرنسي إلى أستون فيلا في موسم 2018/2019، قبل الانتقال نهائيا إلى صفوف الفريق الإنجليزي في الصيف الماضي، علما أنه شارك بقميص المنتخب الهولندي للمرة الأولى عام 2015، وخاض مباراتين فقط أمام منتخبي كازاخستان والتشيك في شهر أكتوبر من العام ذاته.