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كُتّاب وآراء
دينامو كييف يواصل جني الأرباح من صفقة بلهندة
يواصل الدولي المغربي يونس بلهندة ضخ المزيد من الأموال في خزينة فريقه السابق ديناموكييف الأوكراني، بالرغم من انتقاله إلى غلطة سراي التركي منذ صيف سنة 2017.
ووفق ما ذكرته صحيفة "صباح" التركية، فإن إدارة غلطة سراتي التركي سددت مليونا و750 ألف يورو لديناموكييف الأوكراني، وذلك بناء على بنود العقد الذي انتقل بموجبه صانع ألعاب الأسود بلهندة خلال الانتقالات الصيفية لعام 2017.
وأضاف المصدر أن صفقة انتقال بلهندة بلغت ثمانية ملايين يورو، كما تضمنت بندا ينص على تسديد غلطة سراي لما مجموعه 1.75 مليون يورو في حال تمكن اللاعب المغربي من خوض 75 مباراة بقميص ناديه التركي.
وخاض بلهندة ما مجموعة 77 مباراة خلال آخر موسمين رفقة بطل الدوري التركي، وهو ما جعل إدارة ناديه تسدد مجموعة من المبالغ لدينامو كييف تدخل ضمن "المتغيرات" التي تم ادراجها في عقده قبل انتقاله لخوض تجربة جديدة ببلاد الأناضول.
وسبق لإدارة غلطة سراي أن حاولت التخلص من عقد بلهندة ببيعه خلال الانتقالات الماضية، لكنها وجدت معارضة شديدة من المدرب التركي الخبير فاتح تريم، الذي تمسك بخدمات نجمه المغربي وتحدى المكتب المسير من أجله طالبا استمراره بحكم ما يمثله داخل خططه واعتماده بشكل أساسي على خدماته.