الكرواتي راكيتيتش يقرع باب مغادرة نادي برشلونة

هسبريس - إفي

يفكر لاعب الوسط الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش بقوة في الرحيل عن صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي في معظم المباريات هذا الموسم، رغم أن خياره الأول دائما كان البقاء وسط جدران النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الرياضية، اليوم الثلاثاء، أن راكيتيتش البالغ 31 عاما أدرك أن دوره تغير في الفريق، وأنه لم يصبح لاعبا هاما مثلما كان عليه الأمر خلال الأعوام الماضية، لهذا يخطط لتغيير الأجواء لمعرفته بصعوبة تغيير الوضع داخل البرصا.

وأوضح المصدر أن أندية أوروبية كبرى ترغب في الحصول على خدمات الدولي الكرواتي؛ أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، كما سبق وطلبت إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع راكيتيتش في 2018، لكنه رفض العرض المغري حينها بعدما أقنعه المدرب إرنستو فالفيردي بأنه لاعب لا غنى عنه في النادي الكاتالوني.

ولايزال عامان في عقد راكيتيتش مع برشلونة، لكنه يرغب في اللعب كأساسي لمواجهة التحديات المقبلة مع منتخب بلاده في "يورو 2020"، و"مونديال 2022" والذي يمكن أن يكون الأخير له، وقد لا يشارك حال استمرار جلوسه على دكة البدلاء لكل من بوسكيتس ودي يونج وآرثر.