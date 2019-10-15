24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:2913:1816:2618:5820:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب (5.00)

  2. البحرية الملكية تنقذ مئات المهاجرين غير النظاميين (5.00)

  3. عشرات المستفيدين من حملة جراحية في إقليم طاطا‬ (5.00)

  4. "حوار البيجيدي" يطوي مرحلة بنكيران ويدعو إلى التوافق مع الملكية (5.00)

  5. العثماني يتمسك بالحوار مع نقابات العمال لضمان السّلم الاجتماعي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الكرواتي راكيتيتش يقرع باب مغادرة نادي برشلونة

الكرواتي راكيتيتش يقرع باب مغادرة نادي برشلونة

الكرواتي راكيتيتش يقرع باب مغادرة نادي برشلونة
هسبريس - إفي
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 14:40

يفكر لاعب الوسط الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش بقوة في الرحيل عن صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي في معظم المباريات هذا الموسم، رغم أن خياره الأول دائما كان البقاء وسط جدران النادي الكتالوني.

وكشفت صحيفة "ماركا" الرياضية، اليوم الثلاثاء، أن راكيتيتش البالغ 31 عاما أدرك أن دوره تغير في الفريق، وأنه لم يصبح لاعبا هاما مثلما كان عليه الأمر خلال الأعوام الماضية، لهذا يخطط لتغيير الأجواء لمعرفته بصعوبة تغيير الوضع داخل البرصا.

وأوضح المصدر أن أندية أوروبية كبرى ترغب في الحصول على خدمات الدولي الكرواتي؛ أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، كما سبق وطلبت إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع راكيتيتش في 2018، لكنه رفض العرض المغري حينها بعدما أقنعه المدرب إرنستو فالفيردي بأنه لاعب لا غنى عنه في النادي الكاتالوني.

ولايزال عامان في عقد راكيتيتش مع برشلونة، لكنه يرغب في اللعب كأساسي لمواجهة التحديات المقبلة مع منتخب بلاده في "يورو 2020"، و"مونديال 2022" والذي يمكن أن يكون الأخير له، وقد لا يشارك حال استمرار جلوسه على دكة البدلاء لكل من بوسكيتس ودي يونج وآرثر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.