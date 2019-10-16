24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. رصاصات توقف معتديا على أفراد شرطة‎ بمدينة كلميم (5.00)

  2. "المكتب الشريف للفوسفاط" يحتفي في بنجرير بقدرات المرأة القروية (5.00)

  3. الرباح يُبدد المخاوف من فشل مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري (5.00)

  4. الأمن ينهي نشاط عصابة للنصب والاحتيال في طنجة (4.50)

  5. معهد "أماديوس" يناقش تطوير قطاع الطاقة الهيدروجينية بالمغرب (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | دفاع "الأسود" يتعزز بخدمات سايس أمام موريتانيا

دفاع "الأسود" يتعزز بخدمات سايس أمام موريتانيا

دفاع "الأسود" يتعزز بخدمات سايس أمام موريتانيا
أوعنا بلعيد
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:10

تلقى البوسني وحيد خاليلودزيتش، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، خبرا سارا يتعلق باستعادة خدمات المدافع الصلب رومان غانم سايس، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، أمام المنتخب الموريتاني.

وحسب مصادر إنجليزية، فإن المدافع المغربي سايس، الذي يغيب حاليا عن مباريات الأسود في فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة، سيكون متاحا للمدرب البوسني خاليلودزيتش للاعتماد على خدماته في أولى مبارياته الرسمية مع الأسود أمام المنتخب الموريتاني يوم 15 نونبر المقبل بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وأضافت المصادر ذاتها أن مدافع ولفرهامبتون سيستعيد عافيته كليا بعدما زالت المخاوف بخصوص الإصابة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، والتي حرمته من تلبية دعوة المدرب البوسني بغية المشاركة وديا أمام ليبيا والغابون.

وسيعود اللاعب سالف الذكر إلى الميادين مطلع الشهر المقبل، بعدما ينهي 3 أسابيع من العلاج والترويض والتداريب التأهيلية، عقب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر في لقاء فريقه الأخير بالبريميليغ، وبالتالي سيكون حاضرا أمام موريتانيا في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة إلى "كأس أمم أفريقيا 2021" بالكاميرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Elbouhali الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:27
اقولها وأكررها ليس لدينا لاعبين نجوم والمغرب لايعتني بالصغار والفتيان والشباب دكورا واناثا في جميع المجالات أما فيما يخص كرة القدم فمنتخبنا ليس بالمنتخب القوي مند الأزل نافخين فيه ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ريم علي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:29
"اسود " وصف يستفز القراء ويحط من قيمة ومكانة الأسد !!
وصف اسود اصبح يثير الشفقة والضحك في نفس الوقت !!
هذا الصفة يجب ان تترك لاهلها ولا تطلق على كل من هب ودب يعني عدم احترام مكانة الأسود في مخيلة الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - ناشيونال جيو تبهديل الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 10:40
ثلاثة شوهوا سمعة الأسد والمس في كرامته:
1- صورة الأسد في القجر دلوقيد أيام التسعينيات.
2- تمثال الأسد في افران بدون أذنه..
3- تسمية منتخب الشيخات بالأسود
في هذا الصدد قرر الأسد عدم الضهور في برامج ناشيونال جيو تبهديل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.