دفاع "الأسود" يتعزز بخدمات سايس أمام موريتانيا

أوعنا بلعيد

تلقى البوسني وحيد خاليلودزيتش، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، خبرا سارا يتعلق باستعادة خدمات المدافع الصلب رومان غانم سايس، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، أمام المنتخب الموريتاني.

وحسب مصادر إنجليزية، فإن المدافع المغربي سايس، الذي يغيب حاليا عن مباريات الأسود في فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة، سيكون متاحا للمدرب البوسني خاليلودزيتش للاعتماد على خدماته في أولى مبارياته الرسمية مع الأسود أمام المنتخب الموريتاني يوم 15 نونبر المقبل بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وأضافت المصادر ذاتها أن مدافع ولفرهامبتون سيستعيد عافيته كليا بعدما زالت المخاوف بخصوص الإصابة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، والتي حرمته من تلبية دعوة المدرب البوسني بغية المشاركة وديا أمام ليبيا والغابون.

وسيعود اللاعب سالف الذكر إلى الميادين مطلع الشهر المقبل، بعدما ينهي 3 أسابيع من العلاج والترويض والتداريب التأهيلية، عقب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر في لقاء فريقه الأخير بالبريميليغ، وبالتالي سيكون حاضرا أمام موريتانيا في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة إلى "كأس أمم أفريقيا 2021" بالكاميرون.