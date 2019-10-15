الموت يفجع عائلة اللاعب المغربي السابق شيبو

أوعنا بلعيد

تلقى الدولي المغربي السابق يوسف شيبو خبرا حزينا صباح الثلاثاء، يتعلق بوفاة والده محمد شيبو، بعد صراع طويل مع المرض.

وتقدم "حلالة بويز"، الفصيل المشجع للنادي القنيطري، الفريق السابق للنجم المغربي المعتزل شيبو، بالتعازي الحارة للأخير عقب فقدان والده.

وكتب أنصار "الكاك" على صفحتهم الرسمية بالموقع الاجتماعي "فيسبوك" قائلين: "تتقدم ألتراس حلالة بويز بأحر التعازي لعائلة شيپو في وفاة أب العائلة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عـبادي وادخلي جنتي. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعـون".

بدوره، تقدم فريق "الكاك" بأحر التعازي لشيبو في فقدان والده، وكتب قائلا: "يتقدم النادي الرياضي القنيطري بكل مكوناته بأحر التعازي ليوسف شيبو ومحمد شيبو وللعائلة الكبيرة والصغيرة في وفاة الأب شيبو، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".