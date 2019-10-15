24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:29
|13:18
|16:26
|18:58
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الغازي: "لست نادما" على اللعب للمنتخب الهولندي
- "عُمق الأزرق" .. هكذا تظهر دلالات اللون في فيلم "سهل ممتنع"
- أوهام علمانية حول الدين
- العطش والجفاف يهددان حياة سكان "عين التريد"
- لسان مزوار
برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب (5.00)
رصيف الصحافة: دفع برلمانية يُثير استياء الملك محمّد السادس (5.00)
معهد "أماديوس" يناقش تطوير قطاع الطاقة الهيدروجينية بالمغرب (5.00)
العثماني يتمسك بالحوار مع نقابات العمال لضمان السّلم الاجتماعي (5.00)
- "ائتلاف 490" يرفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية في المغرب - (170)
- العثماني وأخنوش يدشنان الدخول السياسي بالتراشق وتبادل الاتهامات - (103)
- نشطاء يتتبّعون التشدّد ضدّ "الحريات الفردية" بين القوانين والشريعة - (71)
- رصيف الصحافة: دفع برلمانية يُثير استياء الملك محمّد السادس - (64)
- برلمانيون يُطالبون بإنهاء ظاهرة متاجرة أساتذة الجامعات بالكتب - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الموت يفجع عائلة اللاعب المغربي السابق شيبو
تلقى الدولي المغربي السابق يوسف شيبو خبرا حزينا صباح الثلاثاء، يتعلق بوفاة والده محمد شيبو، بعد صراع طويل مع المرض.
وتقدم "حلالة بويز"، الفصيل المشجع للنادي القنيطري، الفريق السابق للنجم المغربي المعتزل شيبو، بالتعازي الحارة للأخير عقب فقدان والده.
وكتب أنصار "الكاك" على صفحتهم الرسمية بالموقع الاجتماعي "فيسبوك" قائلين: "تتقدم ألتراس حلالة بويز بأحر التعازي لعائلة شيپو في وفاة أب العائلة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عـبادي وادخلي جنتي. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعـون".
بدوره، تقدم فريق "الكاك" بأحر التعازي لشيبو في فقدان والده، وكتب قائلا: "يتقدم النادي الرياضي القنيطري بكل مكوناته بأحر التعازي ليوسف شيبو ومحمد شيبو وللعائلة الكبيرة والصغيرة في وفاة الأب شيبو، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
عظم الله اجركم و ألهمكم الصبر الجميل
و رحم الله موتى المسلمين جميعًا
هذا حال الدنيا لا تدوم
رحمه الله واسكنه فسيح جناته.
اللهم ارحمو
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه
نحن نتقدم للاعبنا السابق يوسق شيبو بالتعازي الصادقة ومواستنا الأخوية له و لعائلته الصغيرة و الكبيرة ولكل جمهور الفريق الوطني.
رحم الله الفقيد برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته ! وجعله مع الصديقن والشهداء وحسن ؤلاءك رفيقا.
انا لله وانا اليه راجعون.
أنل لله والي راجعون. FAMILLE