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الرئيسية | رياضة | الموت يفجع عائلة اللاعب المغربي السابق شيبو

الموت يفجع عائلة اللاعب المغربي السابق شيبو

الموت يفجع عائلة اللاعب المغربي السابق شيبو
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 18:10

تلقى الدولي المغربي السابق يوسف شيبو خبرا حزينا صباح الثلاثاء، يتعلق بوفاة والده محمد شيبو، بعد صراع طويل مع المرض.

وتقدم "حلالة بويز"، الفصيل المشجع للنادي القنيطري، الفريق السابق للنجم المغربي المعتزل شيبو، بالتعازي الحارة للأخير عقب فقدان والده.

وكتب أنصار "الكاك" على صفحتهم الرسمية بالموقع الاجتماعي "فيسبوك" قائلين: "تتقدم ألتراس حلالة بويز بأحر التعازي لعائلة شيپو في وفاة أب العائلة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عـبادي وادخلي جنتي. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعـون".

بدوره، تقدم فريق "الكاك" بأحر التعازي لشيبو في فقدان والده، وكتب قائلا: "يتقدم النادي الرياضي القنيطري بكل مكوناته بأحر التعازي ليوسف شيبو ومحمد شيبو وللعائلة الكبيرة والصغيرة في وفاة الأب شيبو، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Younes الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 18:20
كل نفس ذائقة الموت اللهن ارحم موتانا وموتى المسلمين
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23
2 - walaaeddin الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 18:21
ان لله وان اليه راجعون رحمه اللّٰه واسكنه فسيح جناته
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19
3 - khalid الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 18:23
رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جنانه
عظم الله اجركم و ألهمكم الصبر الجميل
و رحم الله موتى المسلمين جميعًا
هذا حال الدنيا لا تدوم
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15
4 - جمال ج الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 18:26
لله ما اعطى ولله ما اخذ. انا لله وانا اليه راجعون
رحمه الله واسكنه فسيح جناته.
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14
5 - عبدالستار العلي الاسعد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 18:30
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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10
6 - محمد بن حمو الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 18:30
الله يرحم سي محمد شيبو . وهو بدوره كان لاعبا كبيرا بنهضة ابي الجعد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي . رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته . وانا لله وانا اليه راجعون .
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7 - متقاعد الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 18:31
انا لله وانا اليه راجعون! اللهم ارحم الفقيد برحمتك الواسعة واسكنه فسيح جناتك ! واجعله مع الصديقن والشهداء وحسن ؤلاءك رفيقا! وارزق اخيناشيبو وعاءلته ومحبيه واصدقاءه الصبر والسلوان.انه على كل شيء قدير!
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12
8 - عبدالله الله الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 18:36
اعظم الله اجرك اخي, ورحم الله الوالد رحمة واسعة واسكنه فسيح الجنان. انا لله وانا اليه راجعون.
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9 - بوعزة الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 18:37
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمو
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه
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5
10 - بلعياش الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 18:54
يوسف شيبو كان ذا لعب أنيق و أخلاق رفيعة كان دائما موجودا من أجل الفريق الوطني. يوسق شيبو يستحق كل التقدير و الإحترام.
نحن نتقدم للاعبنا السابق يوسق شيبو بالتعازي الصادقة ومواستنا الأخوية له و لعائلته الصغيرة و الكبيرة ولكل جمهور الفريق الوطني.
رحم الله الفقيد برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته ! وجعله مع الصديقن والشهداء وحسن ؤلاءك رفيقا.
انا لله وانا اليه راجعون.
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5
11 - سرور الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 18:55
هذه هي طبيعة الحياة لا بقاء إلا لله سبحانه فمهذا أعددنا لها حتى ننعم بجنة الفردوس ، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وارزق أهله الصبر والسلوان آمين.
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5
12 - بوحي الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 18:58
MES SINCÈRES CONDOLÉANCES POUR MR CHIPOU ET SA
أنل لله والي راجعون. FAMILLE
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4
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