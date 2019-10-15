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الرئيسية | رياضة | المنتخب الجزائري يهزم نظيره الكولومبي ودياً بثلاثية

المنتخب الجزائري يهزم نظيره الكولومبي ودياً بثلاثية

المنتخب الجزائري يهزم نظيره الكولومبي ودياً بثلاثية
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 - 22:28

فاز المنتخب الجزائري على نظيره الكولومبي 3-0، اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية دولية.

وتقدم بغداد بونجاح للمنتخب الجزائري بالهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يضيف قائد الفريق رياض محرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 19 و64.

وكان المنتخب الجزائري تعادل وديًا في بداية الأسبوع الجاري مع منتخب الكونغو 1-1، فيما تعادل المنتخب الكولومبي سلبيًا مع مضيفه التشيلي.

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