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الرئيسية | رياضة | هل ينقل الاحتجاج "الكلاسيكو" من البارصا إلى مدريد

هل ينقل الاحتجاج "الكلاسيكو" من البارصا إلى مدريد

هل ينقل الاحتجاج "الكلاسيكو" من البارصا إلى مدريد
هسبريس - رويترز
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 15:59

طلبت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم نقل مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد المرتقبة هذا الشهر إلى العاصمة مدريد بسبب الاحتجاجات المتزايدة والتوتر السياسي في كطالونيا.

وحُكم بسجن تسعة من زعماء الانفصاليين في الإقليم لمدد تتراوح بين تسعة أعوام و13 عاما يوم الاثنين الماضي لدورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال مما أدى إلى وقوع احتجاجات واشتباكات بالمنطقة.

ومن المنتظر إقامة المباراة يوم 26 من الشهر الجاري في استاد كامب نو مقر برشلونة لكن الرابطة طلبت من الاتحاد الإسباني للعبة نقلها إلى سانتياجو برنابيو ملعب ريال مدريد بسبب الوضع المتوتر.

والمباراة الثانية بينهما هذا الموسم محددة في مدريد في مارس العام المقبل.

وقال متحدث باسم الرابطة "طلبنا من لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تغيير مكان المباراة إلى مدريد بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتنا".

ولم يتسن لرويترز الحصول على رد فوري من الاتحاد الإسباني.

وتسبب الإعلان عن أحكام السجن في احتجاجات كبيرة بالإقليم وفوضى في مطار البرات في برشلونة وإلغاء عشرات الرحلات الجوية واشتباكات بين الشرطة ومحتجين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة اعتقلت 51 شخصا بينما أصيب 125 في الاشتباكات.

وأدان نادي برشلونة الأحكام يوم الاثنين، وقال في بيان "السجن ليس الحل" كما شارك بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الإدانة عبر فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.

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