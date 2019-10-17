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الرئيسية | رياضة | "نجم المغرب التطواني" يغيب عن فريقه بدون مبرر

"نجم المغرب التطواني" يغيب عن فريقه بدون مبرر

"نجم المغرب التطواني" يغيب عن فريقه بدون مبرر
أوعنا بلعيد
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 02:20

يواصل فريق المغرب التطواني لكرة القدم (الماط) استعداداته لمواجهة سريع وادي زم، يوم الأربعاء المقبل، برسم دور ربع نهاية كأس العرش، وذلك بخوضه لمباراة إعدادية ضد فريق الأمل بملعب سانية الرمل.

وتشهد تداريب الحمامة البيضاء، تحت إشراف المدرب انخيل فياديرو، حضور جميع اللاعبين باستثناء العميد محمد المكعازي الملتحق بالمنتخب المحلي، واللاعب زهير نعيم، الذي يستمر غيابه عن التداريب بدون مبرر.

وينتظر مسؤولو الماط عودة اللاعب نعيم للتدريبات من أجل توضيح أسباب غيابه، لاسيما أن المدرب الإسباني كان قد أعجب بمؤهلاته وقرر ضمه إلى لائحة الفريق، بعدما كان خارجها بقرار من المكتب المسير، إلا أن غيابه عن مران المجموعة دون مبرر قد يعيد التوتر في علاقته مع إدارة النادي من جديد.

ويراهن الطاقم التقني للفريق التطواني على تحقيق نتيجة ايجابية أمام واد زم، بعدما حددت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مواجهتهما يوم الأربعاء القادم انطلاقا من الساعة السابعة مساء على أرضية ملعب سانية الرمل، في حين تم تأجيل مباراة الماط المرتقبة أمام الرجاء برسم الجولة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية.

وارتباطا بممثل الكرة التطوانية دائما، قام المدافع حمزة حجي، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة اللاعبين والطاقم التقني للفريق بملعب سانية الرمل.

وللإشارة، فاللاعب حمزة حجي عاد إلى مدينة تطوان يوم الجمعة الماضي، بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الأربطة الصليبية للركبة اليمنى بمدينة سانطاندير الإسبانية.

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