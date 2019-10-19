إبراهيم أفلاي يرصد حيرة قرار "مزدوجي الجنسية"

أوعنا بلعيد

أدلى مغربي الأصل هولندي الجنسية ابراهيم أفلاي (دولي هولندي سابق) برأيه في مسألة المواهب الكروية التي تحمل جنسية مزدوجة، مشيرا إلى أن هذه الأسماء تكون في موقف صعب حين الاختيار بين اللعب لهذا المنتخب أو ذاك، بحكم أنه يتحتم عليها اتخاذ قرار شجاع يرتكز على قناعة شخصية وعوامل خارجية أخرى.

وقال أفلاي، اللاعب السابق لايندهوفن وإف سي برشلونة، أثناء حديثه لوسائل الإعلام الهولندية، إن "كثيرا من الناس لا يعلمون أن هذه المواهب تجد نفسها مجبرة للاختيار بين منتخبين، ويكون القرار جيدا لمنتخب وسيئا للآخر، وقد وقع هذا مع كثير من المواهب الهولندية من أصول مغربية، كاللاعب خالد بولحروز وأنا أيضا، وهو ما سيحدث مع ايحاتارن مستقبلا".

وأضاف قائلا: "محيط اللاعب يكون له تأثير كبير في اختياره للمنتخب الذي سيمثله، هناك بعض الأسرار والقرارات التي يناقشها اللاعب مع أسرته، وهذا أمر طبيعي، ولكن في نهاية المطاف سينال انتقادات كثيرة، وهذا لا يهم بقدر ما يهم أن يكون اختياره عن قناعة تامة".

وبخصوص اختياره المنتخب الهولندي وماذا سيكون اختياره لو كان بمقدوره إعادة الاختيار من جديد، أجاب أفلاي قائلا: "سأختار تمثيل المنتخب الهولندي من جديد، لقد لعبت 53 مباراة مع المنتخب الهولندي وقدمت أشياء جيدة، ولولا الإصابات لكان مساري أفضل من ذلك، وكنت حينها سأتوج بالبطولات وسأبلغ نهائيات المسابقات التي شاركنا فيها، ولكن في الأخير أنا أنظر إلى الماضي بشعور جيد".

وجاءت تصريحات اللاعب أفلاي على بعد أسابيع من اقتراب الموهبة محمد أمين ايحاتارن، لاعب ايندهوفن، من حسم مستقبله الدولي بين الأسود والطواحين، حيث يحاول الاتحاد الهولندي استمالة اللاعب الموهوب البالغ من العمر 17 سنة بكل الطرق وبجميع الإغراءات.