زياش يسأل بنعطية بالفرنسية: أخي هل أنت بخير؟

أوعنا بلعيد

نشر الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، فيديو وصورة له مكتوبا عليها باللغة الفرنسية "هل أنت بخير أخي؟"، عقب التصريحات التي أدلى بها مهدي بنعطية، عميد "الأسود" المعتزل حديثا، والتي أكد من خلالها أن المنتخب المغربي لا يملك نجوما كبارا يقودونه إلى التتويج بلقب كأس إفريقيا.

ويرى العديدون أن التصريح الذي خرج به بنعطية يقصد به لاعبين أمثال حكيم زياش، عقب المستوى المتذبذب الذي بصم عليه في نهائيات كأس إفريقيا التي جرت بمصر، لاسيما أنه أشاد في المقابل بالنجم الجزائري رياض محرز، مؤكدا أن دوره كان كبيرا في تتويج "الخضر" باللقب الإفريقي.

وظهر صانع ألعاب أياكس أمستردام خلال الفيديو وهو يستمع إلى أغنية باللغة الفرنسية قبل أن يضع صورته مكتوبا عليها "هل أنت بخير أخي؟"، وهو ما اعتبره الكثيرون ردا منه على بنعطية.

وربط متتبعون بين لغة الأغنية الفرنسية واللغة التي كتب بها زياش رسالته المشفرة، مشيرين إلى أن المعني بالأمر هو بنعطية، لاسيما أن نجم العملاق الهولندي يتحدث ويستعمل اللغة الهولندية في حياته اليومية.

يشار إلى أن زياش غاب عن مباراتي "الأسود" الوديتين أمام ليبيا والغابون، بموافقة طبيب المنتخب الوطني، الذي أخضعه لفحص طبي تأكد من خلاله معاناته من إرهاق شديد بسبب تراكم المباريات التي خاضها في الدوري الهولندي ومسابقة دوري الأبطال الأوروبية.