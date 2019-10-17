"إلترات" المغرب الفاسي تحتفل بذكرى التأسيس

رشيد الكويرتي من فاس (صور: سعد القادري)

شاركت حشود كبيرة من مشجعي ومحبي فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، مساء الأربعاء، في احتفالية كبيرة بساحة باب بوجلود التاريخية، وذلك تخليدا للذكرى 73 لتأسيس النادي، الذي رأى النور في 16 أكتوبر من عام 1946.

وتدفق المحتفلون على ساحة باب بوجلود من مختلف أحياء مدينة فاس وهم يرتدون القمصان ذات اللون الأصفر والأسود ويحملون أعلاما باللونين ذاتهما (لونا النادي)، قبل البدء في الاحتفالات برفع الشعارات الممجدة للفريق، والمعبرة عن طموح العودة إلى قسم الصفوة لتحقيق الإنجازات ونيل الألقاب.

وتميزت هذه الاحتفالية، التي دعت إلى تخلديها مجموعة "الألتراس" "فاطال تايغرز"، بتثبيت لافتة كبيرة على سور ساحة باب بوجلود العتيق، كتبت عليها عبارة "73 سنة من العشق المتوارث"، تعبيرا من المحتفلين عن حبهم لفريق المغرب الفاسي لكرة القدم. كما عرفت هذه الفعاليات إشعال بعض الشهب الاصطناعية التي أضاءت سماء ساحة باب بوجلود.

في غضون ذلك قال خالد سموح، أمين مال جمعية القرويين لمحبي المغرب الفاسي، في تصريح لهسبريس، إن الاحتفال الكبير الذي أقامته جماهير الفريق بمناسبة الذكرى الـ 73 لتأسيسه يعكس قوة هذا النادي، مشيرا إلى أن حجم وتنظيم جماهير "الماص" يضاهي مثيلاتها لأعرق الفرق العالمية.

وأبدى سموح أسفه لاحتفال أنصار نادي المغرب الفاسي بهذه الذكرى وفريقهم يلعب في القسم الوطني الثاني، موردا أن ذلك يحز في نفسية جمهور الفريق، خصوصا من عايش منهم معانقته للألقاب، واستمتع بالأسماء الكروية الكبيرة التي تعاقبت على الفريق.

وطالب أمين مال جمعية القرويين لمحبي نادي المغربي الفاسي الرؤساء السابقين للفريق بالاتحاد ووضع اليد في اليد من أجل الوقوف بجانب النادي، موضحا أن "الماص تمكن، حين تم نبذ الخلافات بين مكوناته، من إحراز 3 ألقاب في ظرف 4 أشهر، وهو إنجاز غير مسبوق لأي فريق مغربي آخر".

وأشار سموح إلى أن فريق المغرب الفاسي يمثل العاصمة العلمية ويشكل متنفسا لساكنة المدينة، مناشدا الجمهور عدم التطاحن، وأن يكون همه الوحيد هو تشجيع الفريق وعدم الانسياق وراء هذا العضو من المكتب المسير أو ذاك، وممنيا النفس بأن تكون هذه الاحتفالية حافزا لفريق المغرب الفاسي للعودة إلى قسم الصفوة، وتحقيق الألقاب من جديد.

وناشد المتحدث ذاته مسؤولي مدينة فاس ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الوقوف بجانب نادي المغرب الفاسي لكرة القدم بتمكينه من اللعب في ملاعب قريبة من مدينة فاس، وعدم حرمان جماهيره من متابعة فريقهم، "خصوصا أن جمهور المغرب الفاسي منضبط وحضاري"، بتعبيره.